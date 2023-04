Le manque de chauffeurs d’autobus pèse lourd sur La Course du Grand défi Pierre Lavoie

Chaque équipe a normalement besoin d’un autobus voyageur pour déplacer les étudiants durant la course à relais sur deux jours. Les jeunes courent en alternance par groupe de deux entre Québec et Montréal durant 24 heures.

Les fournisseurs ont des problèmes de chauffeurs. Alors si on à choisir entre conduire des jeunes à 12 km/h pendant 24 h, ou un contrat groupe à New York, le deuxième est pas mal plus simple. On était souvent les derniers choisis, mais avant ce n’était pas un problème , explique l’organisateur Pierre Lavoie.

« Ça nous pousse à revoir le modèle. Peut-être qu’on peut changer totalement de concept, les faire courir dans leur région sans se déplacer. Il faut penser environnement aussi, avec moins d’autobus sur la route, l’empreinte carbone sera moins grande. » — Une citation de Pierre Lavoie, fondateur du Grand défi Pierre Lavoie

Il a vu venir le nuage très tôt cette année et il anticipe que le problème va perdurer au cours des prochaines années.

Peut-être rejoindre plus de jeunes. On rejoignait 5000 jeunes, c’était spectaculaire, ça rayonnait beaucoup et tout, mais est-ce qu’on est capable de trouver une autre idée avec le wow factory? On va devoir le trouver et réfléchir autrement , soutient Pierre Lavoie.

La Course du Grand défi Pierre Lavoie aura lieu les 13 et 14 mai prochain à partir de la Colline parlementaire de Québec.

Il y a quelques années, les jeunes arrivaient au Stade olympique de Montréal. Cette année, l’arrivée est plutôt prévue à Verchères.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'École Polyvalente Jonquière a confirmé que sa participation à l'événement était annulée pour cette année.