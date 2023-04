Aller au travail en bateau à Toronto?

L'agence responsable du secteur riverain à Toronto lance un appel d'offres quant à la possibilité d'accroître le service de traversiers et de navettes maritimes dans la Ville Reine.

Waterfront Toronto envisage une expansion à trois niveaux :

Augmenter le service de traversiers actuel grâce à une hausse de la fréquence des traversées et de nouvelles destinations

Accroître le nombre de bateaux-taxis privés

Mettre en place un réseau d'autobus maritimes par bateaux-taxis pour desservir différents points le long du rivage pour des voyageurs réguliers, y compris possiblement à Etobicoke et à Scarborough

Chris Glasiek, chef de la planification pour Waterfront Toronto, croit que ce genre de service pourrait être populaire, compte tenu de la croissance de la population dans le secteur riverain.

Est-ce quelque chose que la Ville veut faire? demande-t-il. Est-ce que ça devrait être réglementé? Ce sont des choses que nous allons évaluer.

Réactions partagées

Paul Howard du groupe de résidents Friends of Cherry Beach (Amis de la plage Cherry) ne croit pas qu'il soit réaliste de compter sur les bateaux-taxis pour se rendre au travail chaque jour, soulignant qu'il s'agit d'un moyen de transport lent et saisonnier.

Ce ne sera peut-être pas très agréable [de voyager sur l'eau] lorsqu'il y a un vent de 20 nœuds , ajoute-t-il.

De son côté, Tony Farebrother, président de l'association communautaire des îles de Toronto, pense qu'il y a assez de demande pour justifier l'augmentation du nombre de traversées vers les îles.

Les décisions sont toujours prises selon ce qui est le plus rentable, plutôt que ce dont les gens et la communauté ont besoin , dit-il.

Les compagnies ont jusqu'au 27 avril pour soumettre leurs propositions. Waterfront Toronto doit les évaluer et formuler ses recommandations l'automne prochain.

L'entreprise Hoverlink a déjà annoncé qu'elle offrirait un service de navette par aéroglisseur cet été entre Toronto et la région du Niagara. Dans les années 2000, une compagnie avait offert des traversées entre Toronto et Rochester dans l'État de New York, mais le service de traversier n'avait duré que quelques saisons.