Moins de production de sirop d’érable cette année en Mauricie

Ce qui nous a joué un tour cette année, c’est qu’on a toujours eu un petit vent qui était présent qui refroidissait les arbres et les empêchait de couler, donc on avait de petites quantités d’eau et ça a basculé à des chaleurs pas possibles dans les derniers jours , affirme le président des Producteurs et productrices acéricoles de la Mauricie, Éric Bouchard.

Le propriétaire de l’Érabrière à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Jean-Philippe Brière, a pris la décision de mettre fin à sa production de sirop d'érable dimanche. Ses arbres ont produit la moitié moins d’eau d’érable que l’an dernier.

En début de saison, c'était prometteur, mais au début du mois d'avril on dirait qu'il y a eu une grosse coupure : après une journée de pluie, il a fait froid et ça a glacé en forêt, puis à partir de ce moment-là, on dirait que tout a été sur pause pendant une grosse semaine… une semaine cruciale pour la production, explique-t-il. Et quand les érables ont finalement commencé à couler cette semaine, la chaleur est arrivée.

Le même scénario a été remarqué à la cabane à sucre Du-Bois-É dans le secteur Saint-Louis-de-France à Trois-Rivières. La chaleur a forcé le propriétaire, Robert Dufresne, à mettre fin à sa saison de façon précipitée. Habituellement, la saison des sucres se termine à la fin avril pour lui. C'est malheureux, ça s'est fait très très vite , se désole-t-il.

[Quand il fait] moins 8 degré la nuit la nuit, plus 8 dans le jour, les érables coulent. Ça n'a pas fait ça cette année. Est-ce que ça va être une tendance pour les futures années? On ne le sait pas , se questionne Robert Dufresne.

Le président des Producteurs et productrices acéricoles de la Mauricie, qui possède une cabane à sucre à Hérouxville et qui est aussi vice-président de l’organisation provinciale, rappelle que la saison 2022 a été une année record avec du sirop de belle qualité, ce qui permettra de compenser pour 2023.

Les clients au rendez-vous

Après trois années marquées par la pandémie, les salles des cabanes à sucre ont à nouveau pu accueillir des clients à pleine capacité.

« Pour ceux qui offrent des repas, cette année, ça a été un baume sur les blessures des dernières années. Les gens avaient un engouement particulier pour les cabanes à sucre. » — Une citation de Éric Bouchard, président des Producteurs et productrices acéricoles de la Mauricie

Le propriétaire de la cabane à sucre Du-Bois-É, Robert Dufresne, confirme cet intérêt du public pour les traditionnels repas. L'achalandage était au rendez-vous cette année. Je suis bien content de cela , se réjouit-il.

