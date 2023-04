Les Néo-Brunswickoises championnes nationales de ringuette

Les compétitions se sont déroulées à Regina, en Saskatchewan. L'entraîneuse du Nouveau-Brunswick, Jesika Savoie, décrit le parcours de l’équipe.

Notre première journée, on a gagné nos deux parties. Ç’a vraiment motivé les filles. Elles ont commencé à croire que c’était vraiment possible. Ça nous a mis sur le bon chemin. On n’a pas perdu une partie jusqu’à la fin. Toute la semaine, chaque jour que ça allait, on a juste continué à monter. Les filles performaient de plus en plus. Ç’a mené au succès à la fin , explique Jesika Savoie.

La gardienne de but Noémie Morin a savouré ces moments au bout de l’effort.

On a travaillé comme une équipe toute la semaine, puis on a réussi à remporter la médaille d'or. On travaille toute l’année pour se rendre jusqu'ici, c’était ça notre but, puis on a réussi , s'est enthousiasmée Noémie Morin.

L’équipe provinciale comprend des joueuses issues de plusieurs équipes, d’où l'importance de créer des liens rapidement.

On a fait beaucoup d’activités juste pour qu’elles apprennent à se connaître. Elles ont vraiment été capables de venir proches, de se connaître. Je dirais que c’est vraiment ça qui a fait la différence , souligne Jesika Savoie.

L'or... après l'argent en 2022

Les Néo-Brunswickoises s’étaient inclinées en finale l’an dernier. Jesika Savoie croit que cette expérience a bénéficié aux joueuses.

Alors, quand on a vu qu’on commençait à gagner, ç’a été en même temps un petit flashback de l’année passée, que nous autres on a été capables de remonter. Alors, nous autres, on voulait vraiment que les filles n’arrêtent pas et continuent de jouer jusqu’à la fin, jusqu’à la dernière seconde. [...] Quand les deux dernières secondes sont venues sur l’horloge, il y a eu beaucoup de larmes et d’émotions sorties. Les filles finalement ne pouvaient pas croire que tout ce dont on parlait depuis le début de l’année allait se réaliser , ajoute Jesika Savoie.

Le Championnat canadien de ringuette de 2024 aura lieu à Dieppe au Nouveau-Brunswick.

Avec les renseignements d'Yvan Roy