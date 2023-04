L’opposant russe Vladimir Kara-Mourza condamné à 25 ans de prison

La peine prononcée contre M. Kara-Mourza, qui était l'un des derniers grands critiques du Kremlin à ne pas être derrière les barreaux ou exilé à l'étranger, est la plus lourde infligée à un opposant dans l'histoire récente du pays.

À l'issue d'un procès à huis clos, le tribunal a annoncé qu'il reconnaissait l'opposant coupable de haute trahison , de diffusion de fausses informations sur l'armée russe et de travail illégal pour une organisation indésirable , selon une journaliste de l' AFP .

En conséquence, il a été condamné à une peine cumulée de 25 ans d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime sévère, ce qui implique des conditions d'incarcération plus strictes. Soit ce qu'avait requis le Parquet.

Menotté dans la cage dévolue aux accusés, et vêtu d'un jean bleu, d'un t-shirt noir et d'une veste grise, l'opposant âgé de 41 ans a accueilli le verdict avec un sourire, avant d'exhorter par des gestes ses soutiens à lui écrire en prison.

Washington a dénoncé une campagne de répression intensifiée et une condamnation à motif politique , l'Union européenne fustigeant de son côté une peine scandaleusement sévère et une utilisation abusive du pouvoir judiciaire .

La France s'est dite consternée , l'Allemagne dénonçant avec la plus grande fermeté un jugement visant à empêcher toute voix critique , tandis que Londres et le haut-commissaire de l' ONU aux droits de l'homme ont exigé la libération immédiate de M. Kara-Mourza.

L'une de ses avocats, Maria Eismont, a annoncé que M. Kara-Mourza allait faire appel. C'est un terrible verdict, mais il illustre la grande valeur de l'action de Vladimir , a estimé Me Eismont, affirmant que son client restait d'humeur vaillante et pensait sincèrement avoir agi pour le bien de la Russie .

Sa mère, Elena, a, elle, fustigé après le verdict une démonstration d'injustice effrontée et absurde .

Lors de ses dernières déclarations le 10 avril, Vladimir Kara-Mourza s'était dit fier de son engagement politique, selon des propos publiés par le journaliste Alexeï Venediktov.

« Je sais aussi qu'un jour viendra où les ténèbres qui recouvrent notre pays se dissiperont [...] quand ceux qui ont instigué et déclenché cette guerre [en Ukraine] seront qualifiés de criminels, et non ceux qui ont essayé de l'arrêter. »