Olivia Chow se présente à la mairie de Toronto

C'est officiel, l'ancienne députée du NPD et ex-conseillère municipale Olivia Chow se lance dans la course à la mairie de Toronto. Elle a officialisé sa candidature lundi matin.

La veuve de Jack Layton avait indiqué le mois dernier qu'elle songeait à poser sa candidature.

Elle a convoqué la presse lundi matin pour le lancement de sa campagne dans un centre commercial du quartier chinois au centre-ville de Toronto.

Parmi ses priorités : le logement abordable.

« Plus de 100 000 familles et résidents sont sur la liste d'attente pour un logement social, certains depuis une décennie ou plus. » — Une citation de Olivia Chow, candidate à la mairie

Nous allons bâtir une ville plus abordable et sécuritaire , dit-elle, faisant référence au meurtre d'un adolescent dans une station de métro le mois dernier lors d'une attaque non provoquée, selon la police.

Mme Chow fait valoir son expérience et son aptitude à « collaborer avec des gens de différentes allégeances politiques ».

La femme de 66 ans ajoute que le temps d'attente pour une ambulance à Toronto est « inacceptable » actuellement.

Par ailleurs, elle s'oppose au déménagement du Centre des sciences à la Place de l'Ontario.

Budget et pouvoirs accrus

Mme Chow n'a pas de proposition précise pour l'instant pour combler le manque à gagner de près de 1 milliard de dollars pour boucler le budget 2023 de la Ville.

Elle appelle toutefois les gouvernements fédéral et provincial à accroître leur financement de la Ville Reine. C'est eux qui ont l'argent , dit-elle.

Elle ajoute qu'elle n'utilisera pas les pouvoirs accrus de « maire fort » accordés par la province l'an dernier au maire démissionnaire John Tory, y compris un veto pour certaines décisions des conseillers municipaux.

« Je n'outrepasserai pas le conseil municipal [si une majorité d'élus s'opposent à ma position]. » — Une citation de Olivia Chow, candidat à la mairie

Mme Chow s'était présentée à la mairie en 2014, mais elle s'était classée troisième derrière John Tory et Doug Ford.

Autres candidats

L'élection partielle pour choisir un successeur au maire démissionnaire John Tory aura lieu le 26 juin.

Parmi les autres candidats en lice : le conseiller municipal Josh Matlow, l'ex-conseillère municipale Ana Bailão et l'ancien chef de la police Mark Saunders.