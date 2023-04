Engouement pour la nouvelle fromagerie de la République à Edmundston

La nouvelle fromagerie de la République, dans le quartier de Saint-Basile à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, vend des produits entièrement locaux et remporte du succès auprès de la population du Madawaska.

Ça réagit plus qu'on pensait. C'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de fromageries au Nouveau-Brunswick, puis on est la seule dans le Nord-Ouest. C'est stressant un petit peu parce que la demande est là, mais est-ce qu'on va être capable de combler la demande? C’est une chose différente , explique Manon Lavoie, copropriétaire.

Mario et Manon Lavoie sont les propriétaires de la fromagerie de la République. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Les gens s'empressent de déguster ses produits depuis son ouverture, la semaine dernière.

Moi, je suis un gars de Saint-Basile en plus, élevé ici. Je connais les Lavoie. J'ai grandi avec eux autres. Donc, je veux les encourager , affirme Roy Lajoie, un client.

C'est local. On a entendu de bons commentaires. On veut encourager les gens de notre région , indique France Chassé, une cliente.

Bien moi, j'y ai goûté et il est super bon. Ça en vaut la peine , ajoute France Martin, une autre cliente.

Une production entièrement locale

Le fromage est créé à partir du lait de la ferme familiale située à quelques pas de la fromagerie. La fromagerie utilise jusqu’à 1500 litres de lait, au maximum, par jour.

L'entreprise produit notamment du fromage en grains. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Ce qui est particulier, c'est qu'on prend notre lait à nous autres, le lait de la ferme qui est de la vache Ayrshire. Donc, c'est une quantité de gras différente d'une autre vache, qui va faire un goût différent d'autres fromageries qui prennent du lait d'autres sortes de vaches ou même du camion à lait , souligne Manon Lavoie.

« C'est un gros investissement. On avait budgété environ 800 000 $, mais là on a dépassé le million tout de suite. » — Une citation de Manon Lavoie, copropriétaire de la fromagerie de la République

Toute nouvelle entreprise a de nombreux défis à relever. La fromagerie doit financer ses activités quotidiennes et recruter du personnel. Les travailleurs se font rares comme dans les autres domaines.

La fromagerie de la République, à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, a ouvert ses portes en avril 2023. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

La fromagerie mise sur le fait qu’elle est une entreprise familiale et que ses produits sont uniques dans la région.

C'est certain que nous autres, on veut faire le fromage en crottes. Le fromage squeak squeak, qu'ils appellent. C'est ça le fromage frais du jour , ajoute Manon Lavoie.

L'entreprise a transformé plus de 7600 litres de lait depuis lundi dernier, et elle a connu une rupture de stock en fin de semaine.

D’après un reportage de Mathilde Pineault