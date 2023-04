Procès pour diffamation : Fox News serait en quête d’un règlement à l’amiable

Le Washington Post et le Wall Street Journal citent eux aussi des sources qui affirment que Fox News veut régler le litige.

Le tribunal a décidé de remettre le début du procès, notamment la sélection de jurés, au mardi 18 avril à 9 h , a indiqué dans une déclaration le juge Eric Davis, sans toutefois expliquer pourquoi il reportait le début des procédures.

Dominion n’a pas voulu commenter ce nouveau développement, tandis que Fox n’a pas immédiatement donné suite aux demandes d’entrevues à ce sujet.

Jeudi dernier, le juge Davis avait noté qu’il s’attendait à ce que la sélection du jury soit terminée d’ici lundi pour ensuite procéder aux déclarations d'ouverture.

Des éléments de preuves retenus trop longtemps

Le magistrat avait sanctionné Fox News mercredi dernier, car le réseau avait attendu trop longtemps pour dévoiler certains éléments de preuve.

Parmi eux, on retrouve des enregistrements de Rudy Giuliani, l’avocat de l’ancien président Trump, qui disait lors d’entrevues préenregistrées qu’il n’avait aucune preuve pour appuyer ses allégations voulant que Dominion ait truqué l’élection.

Le juge Davis a ajouté qu’il envisageait de faire appel à un enquêteur externe pour faire la lumière sur la décision de Fox de retenir des éléments de preuve, une situation qu’il qualifie de troublante . Le réseau d’information maintient qu’il a partagé la preuve supplémentaire dès [qu’il] en a pris connaissance .

C’est l’un des procès en diffamation les plus suivis des dernières années. Des figures de proues de la direction et des ondes de Fox News sont attendues à la barre des témoins, notamment le grand patron de la chaîne Rupert Murdoch, de même que les commentateurs conservateurs vedette Tucker Carlson, Sean Hannity et Jeanine Pirro.

Dominion allègue que Fox a miné sa réputation en diffusant des propos infondés voulant que ses machines aient changé, en secret, des votes pour les républicains en votes pour les démocrates.

L’entreprise réclame à Fox News 1,6 milliard de dollars, un chiffre qui, selon le réseau, n’est pas réaliste. Un rapport d’expert commandé par Dominion indique que la société a perdu bon nombre de contrats à cause de la couverture électorale de Fox News, mais le rapport en question demeure largement sous scellé.

Fox News a engrangé des revenus de près de 14 milliards de dollars l’an dernier.