La communauté ukrainienne a célébré la Pâque orthodoxe dimanche à Winnipeg

L'Église orthodoxe qui suit le calendrier julien célèbre l’événement avec un décalage par rapport à la fête de Pâques chez les Catholiques.

Il s’agit de la fête religieuse la plus importante pour les chrétiens orthodoxes.

Traditionnellement, la messe est suivie d'un déjeuner en famille au cours duquel des liens sociaux sont créés. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, Pâque ainsi que d’autres événements religieux revêtent une plus grande connotation sociale.

C'est pourquoi le prêtre de la cathédrale, Ihor Schved, a invité des centaines de nouveaux arrivants ukrainiens à un déjeuner pascal traditionnel après la messe.

Je comprends que tout le monde n'a pas de famille ici. Il y a beaucoup de personnes seules, beaucoup de mères avec des enfants , dit-il.

Nous avons pensé inviter tous les nouveaux arrivants, ceux qui sont récemment venus d'Ukraine, pour un petit déjeuner de Pâques très traditionnel, soutient l'évêque auxiliaire de Winnipeg Andriy Rabiy

Parmi les ressortissants ukrainiens présents aux festivités, plusieurs se considèrent chanceux d’être au Manitoba, même si pour la plupart la barrière de la langue demeure un défi.

Depuis un peu plus d'un an, la guerre fait rage entre la Russie et l'Ukraine. Conséquence de ce conflit, des milliers de ressortissants ukrainiens ont trouvé refuge dans plusieurs localités du Manitoba, à l'instar d'autres provinces canadiennes.

Avec les informations de Catherine Moreau