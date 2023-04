Une piétonne meurt après avoir été heurtée par un véhicule qui a pris la fuite

Selon la police de Toronto, l'accident s'est produit peu avant 8 h 30 au niveau de la rue Bloor Ouest et d'Aberfoyle Crescent.

Une femme de 69 ans se promenait dans le secteur lorsqu'elle a été heurtée par une Toyota Prius rouge 2012-2014 qui circulait sur la rue Bloor Ouest en direction de l’Est.

La femme a été transportée à l'hôpital avec des blessures potentiellement mortelles et a été déclarée morte peu de temps après.

Le conducteur n'est pas resté sur les lieux, selon la police qui pense que la voiture a subi des dommages côté passager. Elle souligne que le véhicule a notamment perdu son rétroviseur côté passager lors de l’accident.

Les autorités demandent aux résidents, aux entreprises et aux conducteurs qui pourraient avoir des images de sécurité ou des images de caméras de tableau de bord, et qui se trouvaient aux environs de la rue Bloor Ouest et d’Aberfoyle Crescent entre 8 h 10 et 8 h 25, de contacter les services de la circulation.

Avec les informations de CBC