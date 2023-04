Le centre de guérison Isuarsivik accueille ses premiers usagers

Dès les premiers pas dans le bâtiment tout neuf d’Isuarsivik, les visiteurs sont frappés par une ambiance conviviale et chaleureuse. La vue imprenable sur la rivière Koksoak depuis presque toutes les pièces du centre y est pour quelque chose.

La rivière Koksoak est omniprésente dans le paysage de Kuujjuaq. Photo : Fournie par Isuarsivik / Samuel Lagacé

Le directeur d’Isuarsivik, Etua Snowball, souligne que l’architecture du bâtiment a été réfléchie pour reconnecter les usagers avec leur terre ancestrale.

Les vues de notre bâtiment sont à couper le souffle. C’est une guérison en soi que de se trouver dans cet environnement. [...] Beaucoup de nos ancêtres ont pêché et chassé ici. C’est important pour notre peuple de se rapprocher de ses racines , explique-t-il.

Etua Snowball est très fier de ce centre complètement dédié au bien-être des Inuit du Nunavik. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

D’autres détails architecturaux rappellent aussi la culture traditionnelle inuit. C’est le cas notamment des salles de discussion de groupe, de forme arrondie, à la manière d’un igloo.

Lorsqu’on est dans un cercle, on se fait tous face. On discute et on va au fond des choses. C’est quelque chose que les familles faisaient ici , explique Etua Snowball.

Un espace dans ces salles a aussi été réservé pour le « Qulliq », la lampe traditionnelle en pierre qui réchauffait autrefois les familles grâce à la graisse animale fondue.

Une approche holistique

Ces clins d'œil à la culture inuit ne sont toutefois pas qu’esthétiques. La nature même du centre est de guérir les usagers par une reconnexion avec leur culture traditionnelle.

Les spécialistes d’Isuarsivik ont mis en place des ateliers de guérison en nature, avec des activités de chasse et de pêche notamment.

Des tentes traditionnelles ont été installées pour accueillir les usagers en nature durant leur parcours de guérison. Photo : Fournie par Isuarsivik / Samuel Lagacé

Ces moments en nature seront combinés à différentes thérapies et discussions, suivis par des professionnels majoritairement issus des communautés inuit de la région.

Par cette démarche d’une durée de 6 à 8 semaines, les thérapeutes souhaitent s’attaquer aux différents traumatismes historiques et personnels des usagers, plutôt que simplement cibler une dépendance précise.

C’est quelque chose qu’on doit surmonter et aller à la source. [...] Ça peut être des événements comme l'abattage des chiens de traîneau, les pensionnats. Ça se transfère de génération en génération , ajoute Etua Snowball.

Inclure la famille

Le nouveau centre est plus qu’un simple lieu de traitement. Il a été conçu comme un milieu de vie, qui permet d'accueillir non seulement l’usager, mais toute sa famille.

Des chambres spacieuses, une garderie et une salle de classe permettent aux enfants d’y séjourner.

Des éducateurs ont été engagés pour enseigner aux jeunes durant leur séjour à Isuarsivik. Photo : Fournie par Isuarsivik / Samuel Lagacé

Des services d’aide pour accompagner les plus jeunes membres de la famille sont aussi à leur disposition en cas de besoin.

On a consulté des gens de la région qui ont passé au travers d’un processus de guérison. Plusieurs nous ont souligné l’importance d’être accompagnés par leurs proches. [...] Les gens n’aiment pas laisser leur famille derrière pour venir recevoir de l’aide , explique George Kauki, un coordonnateur des programmes d’aide à Isuarsivik.

Cette inclusion est visiblement appréciée des usagers. La plupart sont venus avec leur famille pour cette première semaine d’ouverture officielle. Au total, 22 personnes y séjournent jusqu’en juin.

Les professionnels d’Isuarsivik vont profiter de ces premières semaines pour analyser le fonctionnement des séances et l’organisation des soins.