Les cendres de trois personnes volées dans un cimetière de Gatineau

C’est samedi que Monique Léger a reçu l’appel de la maison funéraire, lui annonçant que le monument qui abritait les cendres de ses deux parents et de son frère avait été vandalisé, et que leurs urnes avaient été volées. Elle s’est tout de suite rendue au cimetière Notre-Dame, près du boulevard Fournier, afin de mesurer l’ampleur des dégâts.

On a constaté que tout était brisé et qu’il n’y avait plus d’urnes du tout , raconte-t-elle.

Des cendres ont même été dispersées autour du monument, comme a pu le constater Radio-Canada.

Les émotions étaient encore vives lorsque la famile Léger s'est rendue au cimetière Notre-Dame, dimanche. Photo : Radio-Canada / Michèle Tanganika

C’est notre but de retrouver l’urne, en espérant qu’il reste des cendres dedans, parce que pour le moment, il ne nous reste plus rien du tout , dit Monique Léger, la voix étranglée par l’émotion.

« J’ai perdu ma grand-mère cet été. C’est comme si elle était morte une deuxième fois » — Une citation de Sébastien Bogé

La famille Léger a d’ailleurs lancé un appel à tous sur les médias sociaux, pour retrouver la ou les personnes qui ont posé ces gestes. Elle a également porté plainte à la police.

De son côté, le Service de police de Gatineau (SPVG) confirme qu’un dossier a été ouvert en lien avec des méfaits et du vandalisme. Cependant, le corps policier n’a pas voulu donner plus de détail pour ne pas nuire à l’enquête en cours.

Une famille de Gatineau a eu une bien mauvaise surprise lorsqu'une coopérative funéraire lui a appris qu'il y avait eu des actes de vandalisme au cimetière Notre-Dame. Elle a par la suite constaté que des urnes de ses proches avaient été volées.

La famille réclame plus de surveillance

C’est pareil comme si on nous avait volé nos parents. C’est comme ça que je me sens. On nous a volé ce qu’il nous restait d’eux autres. Ça fait mal , lance quant à elle Line Léger, la sœur de Monique Léger

Elle affirme que ce n’est pas la première fois que le monument de sa famille est la cible de vandalisme.

Ils avaient juste brisé le plexiglas. Le cimetière l’a remplacé et ils en ont mis un plus épais , se souvient-elle.

On ne peut pas voir qui pourrait nous en vouloir pour faire quelque chose comme ça. C’est inhumain , dit-elle.

Une photo du monument (à droite), avant qu'il ne soit la cible de vandalisme. Photo : (Facebook/Monique Léger)

Son fils, Sébastien Bogé s’étonne qu’il n’y ait pas davantage de mesures de sécurité pour éviter que des événements semblables se produisent.

Il y a souvent du vandalisme et des bris. Je trouve ça aberrant qu’il n’y ait pas de système de caméra ou quelque chose. C’est l’un des plus gros cimetières en Outaouais, ce serait la moindre des choses. Tout le monde vient comme il le veut , déplore-t-il.

La famille Léger affirme que le SPVG a prélevé un morceau de plexiglas brisé pour voir si des empreintes digitales correspondent à un individu dans leur base de données. Mais si ces démarches ne portent pas fruit, elle a peu d’espoir que le coupable soit retrouvé.

Sébastien Bogé s'est fait voler les cendres de ses deux grands-parents et de son oncle. Photo : Radio-Canada / Michèle Tanganika

La maison funéraire Les Jardins du Souvenir, qui gère le cimetière Notre-Dame, n’était pas en mesure dimanche de répondre aux questions de Radio-Canada.

De son côté, le SPVG confirme que ce n’est pas la première fois qu’on rapporte des actes de vandalisme dans des cimetières de Gatineau, et dit prendre au sérieux , ce genre d’événements.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet