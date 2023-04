Une marche pour rendre hommage au quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda

Dimanche après-midi, plus d’une centaine de citoyens se sont réunis dans les rues du quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda, afin de souligner l’importance historique et culturelle de ce secteur, qui sera en partie racheté et démoli par la Fonderie Horne en vue d’y installer une zone tampon.

L’âme de la ville, l’âme du quartier, c’est nous, les résidents. L’ADN de cette ville-là, c’est nous tous et ceux qui vont nous succéder, pas la Fonderie , s’exclame Jenifer Ricard Turcotte devant la foule qui a arpenté le quadrilatère Carter-Portelance pendant près de trois heures.

Merci beaucoup! , a rétorqué une dame attentive à l’extérieur de sa résidence, qui fait partie de la zone ciblée.

L’objectif de la démarche est principalement de présenter, avec l’aide d’experts en urbanisme et en histoire, les racines du quartier qui a été construit à quelques mètres de l’usine maintenant détenue par la multinationale Glencore.

Marie-Hélène Massy Emond a organisé l'événement, en collaboration avec le collectif citoyen Mères au front. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Pour l’organisatrice Marie-Hélène Massy Emond, du collectif des Pas des lieux, il s’agit d’une façon de rendre hommage aux quelque 200 ménages qui devront se départir de leur résidence au cours des prochaines années.

On a besoin de se rassembler et de réfléchir à notre situation. Qu’est-ce qui fait la vitalité d’un quartier? Ce sont les gens qui y habitent. On veut leur montrer notre amitié et notre attachement envers ce coin de notre ville , lance-t-elle.

Jean-Philippe Rioux-Blanchette, sociologue de formation, a pu discuter de la construction du quartier Notre-Dame, il y a près de 100 ans.

Il y a beaucoup d’inégalités sociales et très peu de développement. C’est un quartier qui a été construit en séparant les cadres des ouvriers , explique-t-il, rappelant au passage la place centrale de l’entreprise dans la création de la Ville de Rouyn-Noranda.

Des préoccupations qui résonnent

Plusieurs dizaines de citoyens ont confectionné des pancartes pour l'occasion. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Lors de la marche, un micro était offert pour celles et ceux qui souhaitaient exprimer leurs inquiétudes face à la création d’une éventuelle zone tampon entre l’usine et le reste de la ville.

Bien qu’elle ne réside plus dans le quartier Notre-Dame, Julie Fortier a vu la maison de son enfance être rachetée et démolie par la Fonderie Horne l’an dernier. Aujourd’hui, elle craint qu’une partie de sa vie lui soit arrachée par Glencore, alors que les rues où elle a grandi seront aussi bientôt vides.

« Ç’a été mon terrain de jeu. Oui, c’est sûr que ce sont des toits et des briques, mais il y a des souvenirs attachés à tout ça. » — Une citation de Julie Fortier

Je pense qu’on sous-estime grandement les impacts sociaux que ça va avoir. Moi je l’ai vécu à ma façon, mais ce n’est pas facile de voir son quartier partir comme ça. J’ai peur que le tissu social de ma ville se déchire , ajoute-t-elle.

Julie Fortier, sur le terrain de la maison de son enfance, qui a déjà été rachetée et démolie par la Fonderie Horne. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Philippe Marquis, membre du conseil d’administration de l’Association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue, abonde dans le même sens. Selon lui, le déplacement d’autant de personnes risque de provoquer de sérieux problèmes.

La situation du logement est déjà extrêmement difficile à Rouyn-Noranda, et là, on va perdre tout ce quartier-là. Nous, on veut s’assurer qu’une personne qui paye 450 dollars par mois pour un trois et demi sur la 6e rue va payer la même chose où elle s’en va , affirme-t-il.

Il y a un deuil à travers ça

Le député bloquiste de l’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, ne s’en cache pas non plus. La démolition d’une partie du quartier Notre-Dame sera une épreuve difficile pour toute la communauté de Rouyn-Noranda.

Ça fait partie de notre ancrage. Il y a un deuil à travers ça. Détruire un quartier, ce n’est pas une solution magique non plus, ça va avoir beaucoup d’impacts sur tous les déterminants de la santé , soutient-il en marge de l’événement.

Une position qui est aussi partagée par l’ancienne députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard Therrien. Selon elle, la situation a été aggravée par le manque de communication avec les résidents du quartier en question.

Ce n’est pas une question d’être pour ou contre la zone tampon, mais plus dans la critique de comme ç’a été annoncé aux principaux concernés. L’absence de consultation avec ces gens-là, je trouve ça extrêmement problématique , lance-t-elle.

Plusieurs autres événements sont prévus au cours des prochains mois, visant à offrir un espace de discussion entre les citoyens touchés de près ou de loin par la création de la zone tampon.