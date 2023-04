Funérailles régimentaires jeudi pour un agent de la GRC mort dans un accident de la route

Harvinder Dhami était membre du détachement du comté de Strathcona, à l'est d'Edmonton. Ses funérailles régimentaires auront lieu au centre de loisirs Millennium Place à Sherwood Park, après une procession en provenance de la Bethel Lutheran Church.

Selon la GRC , le véhicule de l'agent a heurté une grande barrière en béton. Elle devait donner plus de détails dimanche sur l’accident lors d’une conférence de presse, mais le caporal Troy Savinkoff et la sergente Deanna Fontaine ont déclaré aux journalistes que l'enquête était toujours en cours et que la police ne parlerait pas pour l’instant.

À lire aussi : Un agent de la GRC de l’Alberta est mort des suites d’un accident de la route

Troy Savinkoff a déclaré qu’il devrait y avoir une participation assez importante d'officiers de divers départements aux funérailles. Millennium Place sera fermé, sauf pour les membres de la famille, les amis et les premiers intervenants invités.

La GRC affirme que le public est invité à se positionner le long du parcours du cortège funèbre et explique qu'un direct de la procession et des funérailles sera diffusé sur la chaîne YouTube de la GRC de l'Alberta.

Le comté de Strathcona ouvrira également son centre communautaire aux personnes qui souhaitent regarder le direct.

Avec les informations de La Presse canadienne