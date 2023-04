Un projet immobilier de 350 logements à La Baie pour répondre à la pénurie

Le projet immobilier est dirigé par les administrateurs de l’entreprise saguenéenne Développement Horizon, qui souhaitent construire un développement multilogement dans le quartier des Arbres, situé dans le secteur Bagotville.

Le projet prévoit un développement multilogement qui sera accessible à tous. Les 350 unités seraient construites sur 10 terrains de haute densité.

L’un des administrateurs de l’entreprise, Frédéric Anthony Kohai-Kuun, a indiqué lors d’un entretien téléphonique que le développement ne prendra toutefois pas la forme d’édifices imposants de plusieurs étages.

Les travaux pourraient débuter à l’automne ou au printemps 2024, si tout se déroule tel qu’espéré.

Le projet a franchi ses premières étapes dans les derniers mois. Le comité exécutif de Saguenay a autorisé en mars le promoteur à poursuivre ses démarches en vue d’ouvrir une nouvelle rue à partir de la rue des Frênes.

En janvier, les élus de l’arrondissement de La Baie ont adopté une modification au règlement de zonage dans le secteur.

Il y a une vingtaine d’années, un projet de résidence pour aînés était planifié au même endroit, mais il ne s’est jamais concrétisé.

Un projet de résidence pour aînés était planifié au même endroit, il y a une vingtaine d’années. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Un manque de 800 logements

Ce projet s’inscrit dans le désir des élus baieriverains d’attirer des promoteurs et de nouveaux citoyens à La Baie.

Une étude commandée l’an dernier à une firme spécialisée a révélé qu’il manque près de 800 logements dans à La Baie, indique le président de l’arrondissement, Raynald Simard. À Saguenay,le taux d'inoccupation est de 0,9 %.

À mon deuxième mandat, j'ai été nommé président d'arrondissement et la première chose que j'ai faite a été de mandater une firme spécialisée pour avoir un portrait global. Il faut être plus attractif pour attirer une nouvelle clientèle, de nouveaux citoyens, parce qu'on sait qu'on a le potentiel touristique pour le faire. Il faut développer de nouveaux quartiers, de nouvelles résidences, de nouveaux logements , a-t-il affirmé.

L’étude a également estimé que 2000 personnes ont quitté La Baie en une quinzaine d'années depuis la fermeture de l’usine à papier du secteur Port-Alfred.

Raynald Simard est président de l'arrondissement La Baie. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Un autre projet résidentiel

Un autre projet résidentiel est également en cours dans le secteur de Bagotville.

Cet été, 25 terrains résidentiels seront aménagés sur les rues des Marguerites et des Rosiers L'objectif est de développer des quartiers résidentiels vers l'ouest de La Baie.

Là, on approche tranquillement le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Mais, le but pour moi, c'est d'aller développer sur le réseau routier principal pour attirer le monde de Chicoutimi et que le temps et la distance pour venir ici soient diminués , a-t-il expliqué.

Avec les informations de Béatrice Rooney et de Myriam Gauthier