Des Albertains veulent la couverture d’appareils de surveillance du glucose pour adultes

Ces appareils mesurent en temps réel le niveau de glucose que contient le sang et l’information peut ensuite être transmise à d’autres appareils, comme un téléphone cellulaire ou une pompe à insuline.

Selon le directeur de l’Institut du diabète de l’Université de l’Alberta, Dr Peter Senior, le manque de couverture pour les adultes et les personnes âgées empêche de nombreuses personnes d'avoir une compréhension cohérente et précise de leur glycémie. Le diabète ne disparaît pas lorsque vous atteignez 18 ans.

Ces appareils coûtent généralement entre 3000 $ et 5000 $ par an.

Un porte-parole du gouvernement, Scott Johnston, explique que des recommandations seront faites à l’automne. Le gouvernement continue de surveiller les innovations dans les technologies de gestion du diabète. Nous examinons les possibilités d'étendre les avantages [sociaux] tout en veillant à ce que les programmes actuels restent durables.

Une autre technologie, qui coûte 2400 $ par an, ne transmet pas les données en temps réel, mais requiert un balayage de la sonde pour transmettre l’information.

Kristy Muckler, d'Edmonton, souffre de diabète de type 1 depuis 26 ans. Elle est reconnaissante que son appareil de surveillance soit couvert par les avantages sociaux de son employeur, car cela a changé sa vie.

Je me sens juste en sécurité, je me sens heureuse et mon mari aussi. Quand nous nous couchons, si ma glycémie baisse, nous entendons une alarme. C'est juste une très bonne chose pour me garder en bonne santé, heureuse, active et loin du cabinet du médecin, loin de l'hôpital.

Les effets à long terme d’une glycémie non surveillée peuvent entraîner des maladies cardiaques, la cécité et une insuffisance rénale. Les appareils de surveillance en continu de la glycémie sont la phase 2 du plan en 3 volets de la province visant à fournir des soins améliorés et un meilleur accès à la technologie aux Albertains atteints de diabète.

Avec les informations de Katarina Szulc