Entrée en matière réussie pour le Valour FC qui impose une défaite à York United 2-0

L’équipe de Winnipeg a profité d’un but contre son camp de Jonathan Grant de la formation ontarienne qui recevait à la 51e minute avant qu’Anthony Novak ne scelle définitivement le sort de l’équipe hôte, trois minutes plus tard, soit à 54e minute.

Cette victoire confirme l’état d’âme affiché par les dirigeants de l’équipe avant le début du championnat, alors que l'entraîneur des gardiens de but, Patrick Di Stéfani a fait état d’un niveau de confiance au top de la formation winnipégoise.

En effet, l’équipe de Winnipeg qui entame sa cinquième saison a accueilli une quinzaine de nouvelles recrues cette année.

Les joueurs du Valour FC, en chandail sombre, lors du match face au York United de North York au stade York Lions Stadium. Photo : Première ligue canadienne de soccer

Samedi, le directeur général et entraîneur- chef de Valour FC Philip Dos Santos a mis l'accent sur la philosophie du jeu que son équipe entendait appliquer pour aller loin, cette saison.

Moi, je crois que quand on a le ballon, il faut qu'on soit en contrôle du ballon. Il faut maîtriser le jeu, le jeu entre les lignes, le jeu derrière l'opposition. Et quand on ne l'a pas, il faut contrôler les espaces. Il faut qu'on soit très bon à fermer les espaces, à mettre la pression sur le porteur du ballon, pas laisser l'opposition jouer , a-t-il indiqué à Radio-Canada.

Selon M. Dos Santos, l'ambition de l’équipe est d’aller à la conquête de victoires éclatantes en abordant chaque match suivant sa réalité.

En quatre ans d'existence, on veut approcher tous les matchs pour gagner un match à la fois et là on fera la mathématique à la fin , a-t-il poursuivi.

Nous voulons donner un match de play-off à nos partisans , a-t-il promis.

Au terme de la première journée, le Valour FC prend provisoirement la tête du classement de la Première ligue canadienne, avec trois points, mais à égalité avec la formation britanno-colombienne, Pacific, qu'elle dépasse sur la différence de buts.

Avec les informations de Cedrick Noufele