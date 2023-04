Une foire avec des produits traditionnels pour se préparer à la fête de l’Aïd El-Fitr

À une semaine de la fin du mois de ramadan et de la célébration de l'Aïd El-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, l'Association des étudiants musulmans de l'Université du Manitoba a organisé dimanche une foire pour vendre des produits traditionnels.

Dans un vaste entrepôt à Winnipeg, une soixantaine de vendeurs originaires du Pakistan, de l'Ouzbékistan ou encore de la Syrie exposent des produits traditionnels.

Plusieurs vendeurs ont exposés leurs produits en provenance de divers pays. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

En se promenant dans la salle, le regard est happé par les bijoux scintillants, par les pâtisseries traditionnelles ou autres objets de décoration.

Il y a aussi des vêtements colorés, comme ces robes longues dites abayas, vendues par Hiba Mukidad, qui accompagne sa sœur, créatrice de la marque de vêtements Mainly Modest.

« Comme musulmane pratiquante qui porte des habits adaptés avec mon voile, c'est vraiment difficile de trouver ce genre de vêtements à Winnipeg. » — Une citation de Hiba Mukidad, vendeuse de vêtements de la marque Mainly Modest

Hiba Mukidad, élève de 12e année au collège Louis Riel est fière d'assister à cette foire qui répond aux besoins de la communauté. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Hiba Mukidad trouve que l’événement permet déjà de se mettre dans une ambiance festive. L'atmosphère ici est vraiment chaleureuse, ici on peut voir plein d'autres cultures , souligne-t-elle.

La responsable des relations publiques de l'Association des étudiants musulmans de l'Université du Manitoba, Zahra Tariq, est d'origine pakistanaise, elle est fière de pouvoir porter des tenues traditionnelles pendant cette fête religieuse. Ici on peut trouver différents types de produits en un seul lieu, c'est très pratique pour la communauté , estime-t-elle.

Zahra Tariq est la responsable des relations publiques de l'Association des étudiants musulmans de l'Université du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Zahra Tariq rappelle que l'objectif est de renforcer le lien social. Depuis la pandémie, la communauté n’a pas eu beaucoup l’occasion de se rencontrer alors on veut permettre aux gens de créer des connexions , affirme-t-elle. La foire est ouverte à tous, et parmi les visiteurs, il y a Colleen Fraser et sa fille, qui ne sont pas de confession musulmane.

Colleen Fraser et sa fille sont venues faire un tour à cette foire de produits traditionnels. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

On ne s’attendait pas à un événement de cette envergure, tout ce qu'il y a ici est vraiment beau , témoigne Mme Fraser avec enthousiasme en montrant des bijoux colorés. Elle se réjouit d'avoir eu l’opportunité d’en apprendre davantage sur la culture musulmane.

La fête de l'Aïd El-Fitr est prévue le 21 avril au Canada.