Une meilleure saison espérée cette année par des apiculteurs de la région

Les apiculteurs pourraient connaître une meilleure année, après les pertes record et la mortalité connue l'an dernier dans les colonies. Le printemps hâtif et la fonte des neiges donnent espoir à certains apiculteurs de la région.

Le couvert de neige qui se retire avec le beau temps marque la fin de l'hibernation des abeilles. Cette période représente pour plusieurs apiculteurs de la région le moment de vérifier l'état de leurs ruches.

L’année dernière, à pareille date, plusieurs apiculteurs constataient d'importantes pertes au pays. Cette année la situation semble différente pour certains dans la région, malgré la présence remarquée de parasites dans les ruches.

Gabriel Boucher-Guimond, qui est copropriétaire de la Ferme apicole du Lac, à Desbiens, constate cette année que sur 30 de ses ruches, les abeilles étaient encore bien vivantes dans 27 d'entre elles après l'hiver.

C'est prometteur. Puis en même temps, le pollen commence déjà à rentrer, donc c'est un bon signe. La saison a commencé, c'est sûr qu’on se souhaite moins de pluie que l'année passée, surtout au printemps, car sinon elles ne sont pas capables d'aller chercher les premières fleurs , a-t-il expliqué.

Le virus varroa, qui a décimé plusieurs colonies l’an dernier, demeure toutefois encore un enjeu important pour l’entreprise qui se spécialise en production de reines.

On l'a appris à la dure, l'année passée.On a eu 60 % de perte, ça fait mal. C'est pour ça que là, on fait du dépistage à toutes les ruches , a-t-il ajouté.

L'un des objectifs poursuivis par l'entreprise est de réussir à isoler des abeilles ayant des résistances naturelles au varroa. Il s’agit d’un travail complexe qui nécessitera beaucoup de temps.

Gabriel Boucher-Guimond est copropriétaire de la Ferme apicole du Lac à Desbiens. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Des pertes importantes pour Miel des Ruisseaux

Chez Miel des Ruisseaux, une entreprise d’Alma en activité depuis 26 ans, il ne reste qu'une centaine de colonies après l'hiver.

Le varroa a causé d’importantes pertes dans les dernières années. Il y a environ deux ans, l’entreprise produisait 60 000 livres de miel annuellement avec près de 600 colonies d'abeilles.

La situation entraîne une perte de rendement pour l’entreprise, expose le copropriétaire Patrick Fortier.

Ce n’est pas tolérable. Nous, on a une relève, on a des enfants qui sont intéressés à l'entreprise et on veut leur laisser quelque chose qui est intéressant aussi. Si toutes les années, on perd la moitié des ruches...C'est du jamais-vu, moi mon historique personnel, c'était entre 5 et 10 %, je n’ai jamais dépassé ça de pertes , laisse-t-il tomber.

Shirley Tremblay et Patrick Fortier, copropriétaires de Miel des Ruisseaux Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Les parasites seraient de plus en plus résistants ces dernières années.

L'Association canadienne des professionnels de l'apiculture estimait l’été dernier que près de la moitié des colonies d'abeilles ont été anéanties au cours de l'hiver au Canada. Il s'agissait alors de la plus importante perte apicole des 20 dernières années.

D’après un reportage de Maxime-Hébert Lévesque