Le nombre de librairies indépendantes en hausse au Québec

Il y aurait présentement environ 160 librairies indépendantes au Québec, d'après les données de l’Association des libraires du Québec (ALQ). Depuis 2015, on a observé une hausse nette de 13 nouvelles librairies, en tenant compte des fermetures. Cela représente une augmentation de 9 %. 2021 a été une année record, avec huit ouvertures dans la province.

Une lente remontée qui fait du bien, d’après Carl Fortin, adjoint à la direction à l’ ALQ . « Le moment le plus difficile, ç’a été au début avec le phénomène d’Amazon, Internet qui prenait de plus en plus de place. Il y a vraiment une transition qui s’est faite », explique-t-il.

Ouvertures et fermetures de librairies indépendantes au Québec depuis 2016 Ouvertures et fermetures de librairies indépendantes au Québec depuis 2016 Année Ouverture (nombre) Fermeture (nombre) Différence 2016 7 5 2 2017 5 2 3 2018 4 2 2 2019 3 3 0 2020 4 5 -1 2021 8 1 7 2022 2 2 0 TOTAL 33 20 13

À l’époque, avec l’arrivée de la télévision, [les gens disaient] "ça va tuer la radio" ce qui n’a pas été le cas [...]. C’est la même chose au niveau du livre papier et du livre numérique , ajoute-t-il.

Un renouveau chez les libraires

D’après Carl Fortin, ces bouleversements ont permis un renouveau chez les libraires et l’arrivée de nouveaux modèles d'affaires. Je dirais que les structures ont changé aussi [...]. Ce sont souvent de petits espaces, ils sont souvent très impliqués dans leur quartier. dit-il.

Ainsi, il n’est pas rare de voir les livres côtoient maintenant des légumes bios ou des comptoirs à café dans certaines librairies.

Le Mot de Tasse, sur le chemin Sainte-Foy à Québec, fait partie de cette nouvelle génération de librairies. Dernière en date dans la Capitale-Nationale, elle a ouvert ses portes en 2018, sous l’impulsion de Chantale Savoye. Celle-ci a quitté sa carrière de scientifique pour ouvrir son commerce.

Les librairies indépendantes doivent rivaliser avec les géants comme Amazon. Photo : Facebook.com/Librairie Les Deux Soeurs

C’est un projet que j’avais depuis à peu près 25 ans, quand j‘ai commencé ma carrière , explique-t-elle.

Ouvrir une librairie dans une période d'incertitudes sur le marché des livres ne l’a pas rebuté: Ça ne m’a pas tant fait peur, parce que j’ai pris le temps d’étudier un peu le marché avant d'ouvrir.

Il faut dire que Le Mot de Tasse n’est pas seulement une librairie, mais aussi un café, où les gens aiment se retrouver, aiment venir lire, ou discuter, ou étudier , ajoute-t-elle.

Même si le contexte actuel est plus favorable qu’il y a quelques années, les librairies font encore face à plusieurs défis. Le défi général je pense d'une librairie, en tout cas de ce que je peux en voir avec la petite expérience que j'ai, c'est de l'amener en rentabilité. C'est pas simple et ça prend une bonne dose d'énergie, de cœur , ajoute Chantale Savoye.

L’inflation, qui a fait bondir ses coûts d’exploitation et réduit le budget de ses clients, est un autre enjeu qui la préoccupe.

Une relève pour les librairies

Carl Fortin se fait rassurant. Malgré l'arrivée des livres numériques, la multiplication des écrans et des téléphones cellulaires: Je crois qu’il n’y a jamais eu autant de livres imprimés [que maintenant]. dit-il.

De nombreux jeunes ont acheté des livres lors du Salon international du livre de Québec, qui s'est conclu dimanche le 16 avril. Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

Des livres en quantité, donc, et une nouvelle garde de libraires prêts à les distribuer.