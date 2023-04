Le débat sur le nom de l’Université de Moncton avance positivement, croit-on à Edmundston

L’hiver dernier, des centaines de personnalités ont signé une pétition. Elles demandaient qu’on rebaptise l’université qui porte le nom de la ville de Moncton, elle-même nommée d'après Robert Monckton. Or, cet administrateur colonial britannique mort en 1782 a été un acteur de premier plan de la déportation des Acadiens.

Débat pertinent à Edmundston

Les deux personnes chargées de rédiger cet état des lieux n’ont pas encore été nommées. À ce stade-ci, tout est encore imprécis, fait remarquer le maire d’Edmundston, Éric Marquis. Il y a encore des questions qui ne sont pas répondues , a-t-il déclaré dimanche.

L’Université de Moncton a trois campus. Les deux autres sont situés à Shippagan et à Edmundston.

La question du nom de l’université est donc pertinente à Edmundston, selon le maire Marquis.

Naturellement, on a un campus de l'Université de Moncton ici même à Edmundston, donc il y a toujours la question du nom de Moncton à Edmundston qui est problématique , dit-il.

D'un autre côté, on sait que l'Université de Moncton à Edmundston a eu plusieurs noms , rappelle le maire. En effet, elle a déjà porté les noms de Collège Saint-Louis et d’Université Saint-Louis à partir des années 1940, puis celui de Centre universitaire Saint-Louis Maillet.

Éric Marquis, maire d'Edmundston, le 24 novembre dernier. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Le maire plaide pour que les gens qui produiront le rapport demandé par le conseil soient indépendants .

[Il faut] qu'on ait des gens qui sont objectifs par rapport aux deux côtés , dit Éric Marquis, parce que les deux côtés amènent quand même de très bons arguments .

La porte-parole du comité citoyen qui prône un changement de nom pour l’Université de Moncton voit des signes encourageants dans les développements annoncés samedi.

Le fait que l'Université s'engage dans un processus rigoureux au [sujet de son] nom — et ils engagent des ressources aussi, à ne pas sous-estimer –, il n’y a aucun doute que c'est un geste très positif , a déclaré dimanche Lise Ouellette.

Lise Ouellette en entrevue dimanche. Photo : Radio-Canada

Maintenant, c’est sûr qu’on aurait aimé que ça aille plus vite, on aurait agi différemment sans doute , convient-elle. Mais nous, on accepte d’embarquer dans le processus et on va collaborer de toutes les façons possibles.

Lise Ouellette affirme qu’une telle question dépasse les frontières de l’Acadie. L’Université Ryerson est devenue l’Université métropolitaine de Toronto l’an dernier en raison des liens entre Egerton Ryerson et le concept des pensionnats pour Autochtones.

Au cours des derniers jours, à Montréal, le journal étudiant The McGill Tribune, fondé en 1981, a annoncé qu’il s’appellera dorénavant The Tribune, tout simplement, parce que James McGill (1744-1813), dont l’illustre université porte le nom, était propriétaire d’esclaves noirs et autochtones, y compris des enfants.

D’après le reportage de Mathilde Pineault