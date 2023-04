Depuis la fermeture de son seul dépanneur en 2021, la petite municipalité de 350 habitants n’a plus de commerce qui vend des produits alimentaires et de première nécessité.

Les résidents de Saint-Léandre vivent depuis deux ans dans un désert alimentaire. Ils doivent se rendre jusqu’à Matane ou à Sayabec pour trouver une épicerie.

Les résidents présents n'avaient que de beaux mots à l'égard du projet.

Je trouve que c’est une très bonne idée. C’est très utile. Ça va garder le village vivant , se réjouit une résidente de Saint-Léandre venue assister à la présentation.

Qu’est-ce qu’on attend? , renchérit une autre. On n’a plus rien présentement, il faut descendre à Matane […]. Ça va être une priorité pour moi de voir quels produits [le dépanneur] offre et je vais les enlever de ma liste pour ailleurs et je vais venir ici.

Les magasins et les dépanneurs sont loin d’ici. On fait tout le temps 20 minutes d’auto à l’aller et au retour pour aller chercher un petit truc qu’on a oublié. Ce dépanneur sera apprécié des gens , pense une autre résidente du village.

Maquette du LIB Dépanneur (Photo d'archives) Photo : gracieuseté CAMM Construction

En plus de présenter le projet aux résidents, cette assemblée publique avait pour but de recueillir leurs questions et commentaires, comme ce sont eux les futurs usagers du dépanneur libre-service.

Parmi les suggestions formulées, celles d’installer une table à pique-nique à l’extérieur pour rendre l’endroit plus convivial et d'offrir des plats prêts-à-manger.

C’est venu nourrir notre réflexion et aussi confirmer des idées qu’on avait , affirme l’instigatrice du projet, Camille Therrien-Tremblay, aussi présidente-directrice générale de CAMM Construction.

Camille Therrien-Tremblay est propriétaire de CAMM Construction. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Ce dépanneur libre-service fonctionnera grâce à la technologie, qui permettra aux consommateurs de se servir et de payer eux-mêmes grâce à leur téléphone intelligent.

Camille Therrien-Tremblay se veut rassurante sur la facilité d’utilisation du service.

Oui, la population est vieillissante, mais les gens ont presque tous des tablettes et des téléphones dans les mains. Ce qu’on propose, c’est vraiment une solution qui est la plus simple possible justement pour ne pas créer de frustrations et [pour] qu’à peu près tout le monde puisse l’utiliser , explique-t-elle.

« On va être là au début, au moins les deux-trois premiers mois, pour éduquer la population sur comment utiliser les services du dépanneur. » — Une citation de Camille Therrien-Tremblay, pdg de CAMM Construction

Le projet est suivi de près par plusieurs autres municipalités de l'Est-du-Québec qui se trouvent aussi dans des déserts alimentaires.

Depuis qu’on a fait l’annonce du dépanneur, on a vraiment eu plusieurs demandes d'autres municipalités, principalement dans les MRC de La Côte-de-Gaspé, La Matapédia et La Matanie , remarque Camille Therrien-Tremblay. Ce qui les intéresse […], ça serait de pouvoir offrir un service de proximité à la population avec notre concept de commerce.

La construction du bâtiment qui accueillera le dépanneur libre-service au centre du village du Saint-Léandre est sur le point d’être achevée.

Camille Therrien-Tremblay prévoit ouvrir le dépanneur à partir de la mi-mai pour le roder pendant un mois et le rendre accessible au public officiellement fin juin.

Avec les informations de Pierre Chapdelaine de Montvalon