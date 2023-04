Face au risque d’inondations, Montréal se dit prête à agir

Face à de possibles crues printanières, l'administration Plante affirme passer à la cote « alerte » de son Plan particulier d'intervention, c'est-à-dire se tenir prête à « déployer rapidement les ressources nécessaires et à accompagner les citoyens pour se préparer en cas d'inondation », mentionne-t-on par voie de communiqué.

Ce document, publié dimanche, rappelle que Montréal assure une vigie et surveille en continu les débits et les niveaux d'eau et qu'une hausse de ces niveaux a effectivement été constatée.

De fait, en date de dimanche, les débits et les niveaux d'eau auraient franchi le seuil dit d'« inondation mineure » à la Centrale de Carillon, sur la rivière des Outaouais.

Une augmentation des débits est prévue pour les deux prochains jours, mentionne encore la Ville par voie de communiqué.

L'Hôtel de Ville indique également que plusieurs arrondissements riverains, notamment près des lacs des Deux Montagnes et Saint-Louis ainsi qu'en bordure de la rivière des Prairies, pourraient subir des inondations d'importance variable .