Agrandissement du parc national du Mont-Orford : aussi sécuritaire ?

Le réseau cellulaire déficient et les coûts générés par la multiplication des sauvetages soulèvent des craintes chez la mairesse d'Orford, Marie Boivin. Que ce soit pour grimper, marcher ou pédaler, faire de la randonnée en montagne comporte son lot de risques. On est moins habitués à aller en montagne, aux équipements. On l'a vu, dans les dernières années, il y a plus de blessures ou de foulures.

Au Mont-Orford, les pompiers des municipalités environnantes effectuent chaque année une vingtaine de sauvetages en montagne à leurs frais. Les pompiers se tiennent en forme. Déjà, on fait beaucoup, donc 500 à 600 heures par année.

Marie Boivin assure que la municipalité assumera sa responsabilité en ce qui a trait à la sécurité, mais qu’une aide serait nécessaire. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Selon la mairesse, un parc national du Mont-Orford agrandi, comme il question dans des audiences du BAPE , augmenterait le nombre de sauvetages à réaliser et les coûts générés.

« On ne mettra pas en péril la sécurité des gens, mais on demande aux ministères que la municipalité et les municipalités environnantes aient le financement qui suit lorsqu'elles ont des responsabilités supplémentaires. » — Une citation de Marie Boivin, mairesse d'Orford

Cet agrandissement inquiète aussi le résident Richard Bousquet, qui a remis un mémoire aux audiences. Il peine à avoir un réseau cellulaire adéquat chez lui, sur les rives du lac Simoneau. Il craint que ce soit pareil pour les randonneurs.

« Dans un creux, sur le bord d'un ruisseau, le signal souvent, il ne rentre pas. Vous ne demanderez pas à quelqu'un qui est blessé de monter sur la colline ou la montagne pour avoir un lien cellulaire pour demander de l'aide. » — Une citation de Richard Bousquet, résident d'Orford

Il souhaite que soit installée une antenne au sommet d'un des monts environnants . On n'a pas besoin d'avoir une tour de 100 m de haut. Une tour beaucoup plus modeste pourrait suffire à la demande.

Richard Bousquet affirme que le réseau cellulaire est déficient par endroit dans ce secteur, ce qui augmente les risques. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Ce projet d'agrandissement du parc prévoit aussi la réouverture d'une paroi d'escalade inutilisée depuis des années. Les grimpeurs se font rassurants.

L'escalade vient avec son risque de blessures assurément, mais je crois que si on grimpe intelligemment, les blessures sont confins à un risque acceptable , mentionne Jean-Michel Mercier. Ça fait plus de choix, mais ce n'est pas plus dangereux , assure Gabriel Dumont.

Le BAPE remettra au plus tard le 30 juin ses recommandations concernant ce projet d’agrandissement.

D'après le reportage de Pierrick Pichette