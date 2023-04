Un outil pour aider les entreprises à avoir de meilleures pratiques écoresponsables

Le CQDD , qui est basé à Alma, a lancé la semaine dernière deux capsules vidéo pour présenter l’outil d’autoévaluation qu’il a développé dans les dernières années et qui est dédié aux entreprises.

Les deux capsules ont été produites par le réalisateur almatois Jimmy Larouche.

Les capsules mettent en vedette une jeune animatrice de 10 ans, Simone Duceppe, qui rencontre six entrepreneures des secteurs touristique et agroalimentaire afin de leur faire connaître l’Activateur et leur apprendre comment l’utiliser.

Les capsules permettent de suivre l’expérience des entrepreneures qui utilisent l’application pour identifier leurs réalisations en développement durable et des pistes d’actions qui pourraient être mises en place.

L’outil permet également aux entreprises de faire connaître leurs réalisations et de planifier les prochaines étapes à venir.

Utilisée par 50 entreprises

Jusqu’à maintenant, 50 entreprises utilisent l’outil, qui est adapté aux besoins de certains secteurs économiques, explique le directeur général du CQDD , Nicolas Gagnon.

Présentement, l'Activateur, il est fonctionnel, adapté pour les secteurs de la transformation alimentaire, agricole, du tourisme, du secteur manufacturier et des services. Donc, on ne touche pas tous les secteurs d'activité, mais disons qu’on ratisse très large avec ces secteurs-là , a-t-il indiqué, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’application est principalement utilisée dans la région pour l’instant. Toutes les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean y ont accès gratuitement pour pouvoir se doter d'une stratégie , a-t-il ajouté.

Les entreprises de l’extérieur de la région doivent payer pour utiliser l’outil. Le CQDD prévoit le rendre accessible gratuitement à plusieurs régions en effectuant des partenariats. Nicolas Gagnon prévoit un déploiement très important de l’outil au courant des prochaines années.

Aider un ami

Le réalisateur Jimmy Larouche a accepté de contribuer de façon bénévole aux capsules promotionnelles lorsque Nicolas, qui est l’un de ses amis, lui a lancé l’idée. Il indique qu’il voulait depuis longtemps soutenir son ami dans ses projets.

Quand il m’a parlé de l’Activateur et des capsules vidéo qu’il souhaiterait faire, je me suis dit que c’était l’occasion parfaite de le faire , a-t-il souligné, dans un communiqué publié récemment.

Avec les informations de Jean-François Coulombe