Prévost impose une écocontribution sur les produits à usage unique

Prévost veut changer les comportements des citoyens et réduire la quantité de matières résiduelles. L'écocontribution variera entre 10 et 50 cents selon l'article acheté.

« On voulait avoir une mesure qui soit douce mais qui puisse changer les comportements. » — Une citation de Paul Germain, maire de Prévost

Le maire y pensait depuis trois ans et c'est finalement en juillet dernier que la nouvelle taxe a été instaurée, une première au pays.

On a eu des surprises en collectant les sous... On s'est rendu compte qu'il y avait 270 000 verres à café vendus sur le terrain, ce qui fait 2 km et demi de haut!

La Ville estime qu'elle aura recueilli 75 000 $ en un an. Cet argent sera réinvesti dans les services aux citoyens.

Le micro-torréfacteur Kohi a bénéficié d'une subvention de la Ville pour acheter des pots en verre. Résultat : il n'y a plus aucun gobelet à café jetable dans ce commerce.

Normalement, on passait 1000 ou 1500 verres en carton par mois, puis là, on a passé même pas 1700 pots en un an... C'est super , explique Daniel Moranville, propriétaire de Kohi. On consomme, on est chanceux, on a accès à tout, mais si tu te rends compte à quel point tu consommes et que ça peut être dommageable, c'est avec des projets comme ça que tu peux plus le figurer.

Avec les informations de Kim Vermette