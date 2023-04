Plusieurs records de chaleurs battus en Abitibi-Témiscamingue

Les normales de saison sont en général sous 10 °C, on parle en général de 7 ou 8 °C dépendamment des journées, mais ça fait quand même plusieurs jours [que ça dure] puis on est quand même 10 °C au-dessus de ça , pour la région, explique Katarina Radovanovic.

Au Témiscamingue, la température enregistrée jeudi dernier était de 24,8 °C alors que l'ancien record de 21,1 °C remonte à 1945, selon Environnement Canada.

À Val-d'Or, le plus vieux record de 21,1 °C enregistré en 1958 a été largement dépassé samedi avec 24,1 °C.

Pour Rouyn-Noranda, Environnement Canada a mesuré deux records jeudi et samedi, avec respectivement 20,6 °C et 24,5 °C. Les plus hautes températures enregistrées pour les mêmes journées remontent à 1998 avec respectivement 19 °C et 19,7 °C.

Pour dimanche aussi, Environnement Canada s'attend à un autre record à Rouyn-Noranda.

Des records de chaleurs ont aussi été enregistrés dans d'autres régions du Québec. Ça fait 6 jours qu'on est au-dessus des normales, puis ça nous a permis d'atteindre des températures assez élevées, dont des records ont été battus pas mal pour tout le centre et le sud de la province , précise Katarina Radovanovic, météorologue à Environnement Canada.