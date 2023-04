Des résidents de Whitehorse préoccupés par la communication de la GRC sur une effraction

Des habitants de Whitehorse regrettent de n’avoir pas eu plus de communication de la part de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) mercredi alors qu’une apparente effraction à mains armées se déroulait dans le quartier de Whistle Bend.

L’une des riveraines, Jamie Fendrick, a vu mercredi plusieurs policiers armés dans la zone, mais aucun d’entre eux n’est venu frapper à sa porte pour la prévenir de la situation, explique-t-elle. Je n’avais aucune idée de ce qui se passait.

J'ai un petit enfant. J'ai des chiens. Je n'ai même pas voulu ouvrir la porte pour que mes chiens ne courent pas dans la rue, j'ai un peu paniqué [...] Quand tu ne sais pas ce qui se passe, tu penses au pire, "est-ce que je vais me faire tirer dessus si je marche dehors" n'est-ce pas?

La GRC a été mobilisée dans le quartier de Whistle Bend après avoir reçu un signalement d’une personne armée tentant d'entrer par effraction dans un logement. La GRC a déclaré que la personne avait fui au moment où les agents sont arrivés et que personne n'a été arrêté. Vendredi, elle a confirmé que plus d’un logement a été visité.

Beaucoup d'habitants disent avoir entendu parler de l’incident par les réseaux sociaux, grâce à une vidéo d'une caméra de surveillance montrant un homme marchant dans une ruelle derrière une maison avec ce qui semblait être une arme à feu et brisant une fenêtre.

Des habitants dénoncent le fait que ces images circulaient en ligne avant que la GRC ne publie une déclaration. Des députés de l'opposition ont également soulevé cette question jeudi. Selon une déclaration de la police, le signalement a eu lieu mercredi vers 14 h 30, et la déclaration de la GRC a été publiée vers 18 h.

On en a entendu parler sur Facebook [...] au lieu de l'entendre de la part de [la police] alors que nous vivons à un pâté de maisons de l'endroit où cela s'est réellement produit , explique Madison Gard, une résidente de Whistle Bend.

L’habitante dit se sentir en insécurité et regrette de ne pas avoir été prévenue par la GRC .

Des jeunes rentraient de l'école

Des parents, comme Madison Gard, se demandent pourquoi des résidents ont été invités par la police à rester à l'écart de la zone ou ont été empêchés d'entrer dans le quartier, alors que des autobus scolaires continuaient de déposer des enfants dans la zone.

Rashmi Sharma, qui a une fille de 9 ans, aurait aimé que les autobus scolaires soient prévenus. Je sais que la GRC a agi très rapidement. Mais on ne sait jamais, n'est-ce pas? [...] Et si [ma fille] avait marché jusqu'à la maison ce jour-là?

Des habitants se disent néanmoins satisfaits de la rapidité avec laquelle la police est arrivée sur les lieux.

Le sergent d'état-major de la GRC Kent Langley explique que la police a envisagé de lancer une alerte, mais parce que la plupart des agents de Whitehorse étaient sur les lieux, la police a eu l'impression que la situation était maîtrisée. Il y a une différence entre les gens qui veulent savoir ce qui se passe et quelles informations doivent être diffusées pour la sécurité publique.

Kent Langley explique que la vidéo s’est propagée à une vitesse sans précédent et aurait pu avoir un impact négatif sur le travail de la police. Au cours de mes cinq années et plus au Yukon, je n'ai jamais rien vu se répandre aussi rapidement sur les réseaux sociaux.

Avec les informations de Virginie Ann