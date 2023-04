Fox News sur la sellette à la veille de son procès sur l’élection présidentielle

Les jurés qui assisteront à ce procès de 1,6 milliard de dollars intenté à Fox News par la firme Dominion Voting Systems, une entreprise de machines de votes qui œuvrait dans 28 États lors de l'élection, devront surtout répondre à une question cruciale.

La chaîne Fox News est-elle coupable de diffamation envers Dominion Voting Systems en ayant diffusé de faux articles qui affirmaient que l'élection avait été truquée au détriment du président sortant, Donald Trump?

Le procès scrutera la liberté de la presse et la réputation de la source d'information préférée des conservateurs. Il mettra également en lumière le phénomène des fausses informations qui a contribué à l'insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole et qui continue à alimenter les espoirs de M. Trump de revenir au pouvoir en 2024.

Les vedettes de Fox News, Tucker Carlson et Sean Hannity, ainsi que le fondateur Rupert Murdoch font partie des personnes qui devraient témoigner au cours des prochaines semaines.

À moins d'un accord de dernière minute, les déclarations liminaires sont prévues pour lundi.

La diffamation, question cruciale

Les documents judiciaires publiés au cours des deux derniers mois montrent que les cadres, les producteurs et les personnalités de Fox News n'ont pas cru, en privé, aux affirmations de M. Trump plaidant la fraude électorale.

Le procès de Fox News peut avoir lieu, car la loi permet à des entreprises comme Dominion Voting Systems et à des particuliers de demander des dommages et intérêts s'ils peuvent prouver que leur réputation a été entachée par des mensonges. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / AFP / Jeff Kowalsky

Dominion Voting Systems avance que Fox News craignait de rebuter son public avec la vérité, tout particulièrement après que de nombreux téléspectateurs eurent été irrités par la décision de la chaîne de déclarer le démocrate Joe Biden vainqueur en Arizona le soir de l'élection de novembre 2020.

Certaines décisions du juge de la Cour supérieure du Delaware, Eric Davis, ont alimenté les démarches judiciaires de Dominion Voting Systems. Dans un jugement sommaire, M. Davis a déclaré qu'il était clair comme de l'eau de roche que les allégations de fraude à l'encontre de cette société étaient fausses.

Selon M. Davis, il est également évident que la réputation de Dominion Voting Systems a été entachée, mais il appartiendra au jury de décider si Fox News a agi avec une véritable intention de nuire et, si tel est le cas, de chiffrer les indemnités.

Alors candidat républicain à la présidence, en 2016, Donald Trump (à droite) s'entretient avec le magnat des médias Rupert Murdoch (à gauche) au Trump International Golf Links à Aberdeen, en Écosse. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Carlo Allegri

Le jury devra aussi déterminer si une personnalité aussi puissante que le grand patron Rupert Murdoch – qui a déclaré dans une déposition ne pas croire aux accusations de fraude électorale – avait l'influence nécessaire pour éviter que de telles accusations soient diffusées publiquement.

La crédibilité est toujours importante dans un procès, quelle que soit l'affaire. Mais elle le sera vraiment dans cette affaire-ci , fait observer Jane Kirtley, directrice du Silha Center for the Study of Media Ethics and the Law à l'Université du Minnesota.

Mme Kirtley redoute que le procès ne soit finalement porté devant la Cour suprême des États-Unis, laquelle pourrait s'en servir comme moyen pour affaiblir le critère de l'intention malveillante réelle établi en 1964 dans l'arrêt New York Times c. Sullivan. Ce changement serait désastreux pour les journalistes, prévient-elle.

Les avocats de la firme Dominion Voting Systems après la sélection du jury au procès de Fox News. Photo : Reuters / Eduardo Munoz

Outre les dommages et intérêts de 1,6 milliard de dollars américains, Dominion Voting Systems pourrait également chercher, par sa démarche, à embarrasser Fox News en dévoilant les communications internes de la chaîne après l'élection.

Des messages textes datant de janvier 2021 révèlent par exemple que l'animateur Tucker Carlson a confié à un ami qu'il détestait passionnément Trump et qu'il était impatient de passer à autre chose.

Censure

Par ailleurs, Fox News a interdit presque intégralement toute discussion sur le procès sur son réseau de télévision ou sur son site Internet. Le vrai danger potentiel est que les téléspectateurs de Fox aient l'impression qu'on leur a menti. Il y a là un véritable inconvénient , prévient Charlie Sykes, fondateur du site Bulwark et collaborateur de la chaîne d'information en continu MSNBC.

Le fait que Fox News n'ait pas évoqué le procès de Dominion Voting Systems à l'antenne ne signifie pas pour autant que ses auditeurs l'ignorent, selon Tim Graham, directeur de l'analyse des médias au Media Research Center, un organisme de surveillance conservateur.

Lorsque tous les autres réseaux s'enthousiasment pour la révélation de messages textes et électroniques, ils considèrent qu'il s'agit de la dernière tentative en date des médias libéraux pour saper Fox News. Il y aura un effet de ralliement autour de Rupert , analyse M. Graham.

Inspiration

L'action en justice de Dominion Voting Systems est suivie de près par une autre société spécialisée dans les technologies de vote, Smartmatic, qui a elle aussi intenté une action distincte, mais similaire, contre Fox News.

Cette entreprise basée en Floride s'est inspirée de certains jugements et de certaines preuves dans l'affaire Dominion Voting Systems pour tenter d'élaborer son propre procès en diffamation, d'un montant de 2,7 milliards de dollars.

Si l'affaire Smartmatic n'est pas encore prête à être jugée, elle a toutefois survécu aux efforts de Fox News pour la faire rejeter.

Quant au procès de Dominion Voting Systems, il devrait durer jusqu'à la fin du mois de mai.