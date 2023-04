Les écoles religieuses ne doivent plus être subventionnées, plaide QS

Mme Ghazal peine à comprendre comment le ministre de l’Éducation Bernard Drainville peut, d’un côté, émettre une directive pour empêcher l'aménagement de locaux de prière dans les écoles et, de l’autre côté, tolérer que son ministère finance toujours des écoles privées à vocation religieuse.

Une compilation effectuée par Radio-Canada l’année dernière évaluait à 50 le nombre d’écoles primaires et secondaires à vocation religieuse dans la province.

Parmi celles-ci, plus de la moitié étaient de confession catholique, 14 de confession juive et quatre de confession musulmane. Deux étaient protestantes évangéliques, deux autres étaient arméniennes et deux étaient grecques orthodoxes.

Toujours selon la compilation de Radio-Canada, ces écoles avaient reçu des subventions du ministère de l’Éducation qui totalisaient plus de 160 millions de dollars pour l’année 2020-2021.

« On a l'impression qu'avec ce gouvernement-là, il y a une laïcité à deux vitesses. » — Une citation de Ruba Ghazal, porte-parole en matière d'éducation pour Québec solidaire

En toute logique, si le gouvernement est sérieux quand il dit qu'on veut la laïcité au Québec [...], il faudrait commencer par arrêter de donner de l'argent public à ces écoles privées religieuses , réitère Mme Ghazal, qui invite le ministre Drainville à faire preuve de cohérence .

Ruba Ghazal, porte-parole en matière d'éducation pour Québec solidaire Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

On enseigne la religion

Mme Ghazal n’a rien contre l’existence de ces écoles à proprement parler; elle pense toutefois que l’ensemble des Québécois n’a pas à payer pour leur fonctionnement.

Il y a un programme qui est confessionnel. On enseigne la religion. Il y a des messes, des choses comme ça, donc on va très, très loin en matière de religion , estime-t-elle.

Qu’elles soient religieuses ou non, un total de 169 écoles privées de niveau primaire et secondaire ont reçu des subventions qui totalisaient plus de 686 millions de dollars du ministère de l’Éducation en 2021-2022 au Québec.

Selon QS, à terme, le gouvernement devrait mettre fin aux subventions non seulement pour les écoles à vocation religieuse mais aussi pour l’ensemble des écoles privées de la province.

Toutefois, le gouvernement ne semble pas disposé à mettre fin à cette pratique, qu’il s’agisse des écoles à vocation religieuse ou non.

Nous ne prévoyons pas revoir le modèle de financement des écoles privées , indique Florence Plourde, l’attachée de presse du ministre de l’Éducation, dans un message écrit.

Selon le site web du ministère de l’Éducation, dans les écoles privées subventionnées, la place d’un élève est financée à environ 60 % par l’État québécois.

Or, cette proportion est remise en question notamment par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui estime qu'entre 66 % et 75 % du coût d’une place est subventionné, si on tient compte de tous les programmes et de tous les crédits d’impôt disponibles.