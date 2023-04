Salon auto-moto : de plus en plus de place aux véhicules électriques à l’avenir

Le Salon auto-moto Saguenay compte accueillir de plus en plus de voitures électriques dans les prochaines années devant l’intérêt grandissant du public envers ce type de véhicules.

L’événement, qui en est à sa dernière journée dimanche à l’hôtel Le Montagnais, tente de se renouveler chaque année, indique le porte-parole du salon, le pilote et spécialiste automobile Carl Nadeau.

On voit que le salon va en continuité en se renouvelant chaque année. On commence déjà à se préparer au futur. Il va y avoir de plus en plus de véhicules électriques, donc il va y en avoir qui vont finir par arriver au salon. On a une vision à long terme , a-t-il indiqué.

Pour la 22e édition, l’événement proposait au public une centaine de modèles rétro ou encore de luxe, exposés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’édifice.

Une centaine de modèles de voitures et de motos étaient exposés lors de l'événement. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Une Lamborghini STO, une voiture de luxe d’une valeur d’environ 500 000 $, fait partie des pièces qui ont attiré le plus l’attention.

Carl Nadeau estime que le beau temps n'a pas freiné les visiteurs au cours de la fin de semaine.

Avec les informations de Béatrice Rooney