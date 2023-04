Colère autour d’un projet de complexe de 204 logements près du centre commercial Northgate

Un recours a été déposé contre les plans du projet par un groupe d’une dizaine de résidents vivant près du centre commercial situé sur la rue McPhillips. Et mercredi, une rencontre est prévue avec la Ville de Winnipeg à ce sujet.

Le projet prévoit la construction de trois bâtiments d’habitation de 204 logements d'une hauteur de six à neuf étages.

La circulation par ici est actuellement un cauchemar, alors je ne peux pas imaginer ce que ce sera avec plus de 100 véhicules supplémentaires , s’indigne Doug Panchuk, un résident qui vit près de Northgate depuis plus de 30 ans, et signataire du recours.

M. Panchuk s'inquiète, entre autres, de l'augmentation de la circulation dans une zone où se trouvent deux écoles primaires.

Il se préoccupe aussi du déplacement des véhicules d’urgence qui, selon lui, auront du mal à entrer dans la zone et à en sortir.

Que se passera-t-il si un camion de pompiers ne peut pas entrer et que vous êtes au cinquième étage en train de mourir ? , s’interroge-t-il.

À contre-courant de cette opposition au projet, certaines personnes jugent que cela représente plutôt une opportunité de développement pour le secteur.

Mes enfants voudront rester dans le quartier quand ils seront assez grands et il n'y a rien dans le quartier pour qu'ils puissent y vivre maintenant , soutient Steve Snyder qui vit dans le quartier voisin de Luxton.

Je suis inquiet pour l'avenir du quartier , affirme-t-il.

Selon lui, le nombre de personnes vivant dans le quartier a considérablement diminué au cours des dernières décennies et une augmentation démographique servirait l’école locale.

Des changements nécessaires

M. Panchuk qui s’oppose au projet croit cependant qu’il est possible de le penser autrement en réduisant son impact sur les résidents actuels.

Construisons une tour et travaillons lentement à la mise en place de ce projet , di-il.

Les promoteurs affirment avoir apporté quelques modifications au projet en réponse aux préoccupations des membres de la communauté. Ces changements ont pour but d’élargir une petite portion de l'avenue Carruthers qui sert de voie arrière pour les maisons situées sur l'avenue Lansdowne et l'école Lansdowne, qui sont adjacentes.

Au mois de janvier, Andy Gwaltney, un des copropriétaires du centre commercial de Northgate a confié à CBC que son stationnement était sous-utilisé.

Il doit y avoir une meilleure utilisation de ce stationnement... et je pense que nous devons améliorer le quartier , a-t-il souligné.

Si le projet va de l’avant, les bâtiments prévus comprendront au rez-de-chaussée une bibliothèque commune avec des livres et des outils à la disposition des résidents, ainsi qu'une garderie.

Par ailleurs, une station de lavage de voitures serait démolie pour faire place aux nouveaux appartements.

Avec les informations de Cameron MacLean