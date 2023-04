Un tournoi de courses de voitures téléguidées s’est déroulé à Edmonton

C'est une poussée d'adrénaline , lance le président du club, Randy Van. J'ai 61 ans et je tremblais comme une feuille lors de ma première course aujourd'hui. Je ne pouvais même pas conduire. J'allais dans tous les sens sur la piste , raconte-t-il.

« Nous plaisantons entre nous sur le fait que nous sommes des adultes qui pilotent de petites voitures [téléguidées]. » — Une citation de Randy Van, président, Radio Control Racers d’Edmonton

Attirer plus de jeunes

Jeremy Litke participe à des courses depuis 15 ans. Mon père fait de la course depuis environ 25 ans et nous avions une piste à Sherwood Park et j'allais toujours l'aider. Un jour, il a décidé que c'était à mon tour de faire de la course. Et depuis, je n'ai jamais arrêté , raconte-t-il.

Du haut de ses 20 ans, il fait partie des jeunes. Selon lui, une plus grande exposition de l’activité, avec ce tournoi par exemple, fait déjà la différence. Pendant longtemps, j'étais le seul enfant à piloter et à côtoyer ces gens , confie-t-il. Maintenant, il y a plus de jeunes. C'est amusant de voir que de plus en plus d'enfants participent et passent moins de temps devant leur ordinateur.

Bien que l’objectif principal soit d’avoir du plaisir, les pilotes sont très concentrés. Tu essaies d'atteindre ta ligne. Tu essaies d'atteindre ta cible. Et il y a 13 autres personnes derrière toi , décrit Jeremy Litke, qui souhaiterait participer aux championnats mondiaux.

Jeremy Litke a commencé à participer à des courses vers l'âge de 6 ans. Photo : Radio-Canada

Selon Randy Van, pour être un bon pilote, il faut être capable de faire des mouvements calmes et réfléchis .

Vous devez essayer de rester aussi détendu que possible et de pousser votre voiture jusqu'à sa limite. Vous devez connaître les réglages, vous devez connaître le contrôle de l'accélérateur [...] Il faut savoir quand s'arrêter avant un virage et accélérer en entrée et en sortie de virage comme une vraie voiture, et développer cette souplesse du doigt sur la gâchette, c'est tout simplement primordial , explique le président du club.

Radio Control Racers Edmonton existe depuis 25 ans, mais Randy Van espère que ce passe-temps attirera plus de gens et du financement des gouvernements.

Si nous avions une salle plus grande, nous pourrions avoir une plus grande foule et de plus gros événements , souligne-t-il.

Le club passera à une piste extérieure pour l'été, mais retournera au centre commercial pendant l'hiver pour continuer à raviver l'intérêt pour ce passe-temps.

Avec les informations d'Emily Fitzpatrick