Wehwehneh Bahgahkinahgohn : début de la transformation de l’ancien bâtiment de la Baie

Un an après que la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) a fait don de l’ancien magasin de La Baie de Winnipeg à l’Organisation des chefs du sud du Manitoba (SCO), le projet de réaménagement Wehwehneh Bahgahkinahgohn a finalement débuté pour transformer ce bâtiment en un espace pour Autochtones.

Depuis six semaines, l’Organisation des chefs du sud du Manitoba arpente tous les coins du bâtiment pour compléter la conception de ce projet de reconstruction.

Selon le grand chef de la SCO , Jerry Daniels, le coût du projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn s’élève à 130 millions de dollars et inclut la construction de 300 logements abordables pour des aînés et des étudiants universitaires qui sont membres des Premières Nations.

« Ce sera un endroit où les gens voudront y être, un espace pour les Autochtones. Ce sera leur maison; un endroit où ils seront bien accueillis. » — Une citation de Jerry Daniels, grand chef de l’Organisation des chefs du sud du Manitoba

Le projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn devrait être complété d'ici 2026.

Cela inclut aussi la mise sur pied d’un musée de la Compagnie de la Baie d’Hudson, une galerie d’art, un espace de bureau pour des entrepreneurs autochtones ainsi qu’une garderie, un centre de santé et un espace de commémoration pour les survivants et les victimes des pensionnats pour Autochtones.

Jerry Daniels est le grand chef de l’Organisation des chefs du sud du Manitoba, qui représente 34 nations anishinabées et dakotas. Photo : Radio-Canada / Prabhjot Singh Lotey

L’ancien grand magasin de la Baie Winnipeg est un immeuble de six étages et de 61 000 mètres carrés, qui appartenait à la CBH , une entreprise qui a facilité la colonisation dans l’Ouest canadien pendant plus de 350 ans.

Un manque de financement de 20 M$

Jerry Daniels affirme qu’il manque encore 20 millions de dollars pour que le projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn soit mené à bien.

Jusqu'ici le gouvernement fédéral a fourni 65 millions de dollars en prêts à remboursement conditionnel et prêts économiques pour ce projet de développement.

Le gouvernement manitobain a, quant à lui , promis 35 millions de dollars pour financer ce projet alors que la Ville de Winnipeg offrira un crédit d’impôt foncier de 9,7 millions de dollars et des fonds additionnels pour l’aménagement voyer.

Jerry Daniels affirme qu’il ne sait toujours pas d'où viendront les 20 millions de dollars manquants, mais reste certain que ce montant sera atteint d’une manière ou d’une autre.

Un bison surplombe l'étage principal de l'ancien magasin de La Baie, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Karen Pauls

La professeure en architecture et doyenne associée à l'Université du Manitoba, Lisa Landrum, affirme que le projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn ne doit pas seulement être vu d’un point de vue économique.

C’est une excellente vision de la réconciliation qui inclut un projet énorme de réadaptation , estime-t-elle.

« Ce projet transformera ce bâtiment massif en une infrastructure sociale perméable qui changera les perceptions des Winnipégois pour des générations à venir. » — Une citation de Lisa Landrum, professeure en architecture et doyenne associée à l'Université du Manitoba

Lisa Landrum ajoute qu’elle a confiance dans l’Organisation des chefs du sud du Manitoba et ses architectes et que l’ensemble de l’Île de la Tortue (Amérique du Nord) suit de près cette transformation.

Avec les informations de Bartley Kives