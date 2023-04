Il y a un déséquilibre entre les compétences des immigrants et les emplois qu’ils occupent

Nous savons que les immigrants, en moyenne, sont hautement qualifiés et instruits , a expliqué Tony Fang, professeur d’économie à l’Université Memorial. Mais ils ne travaillent pas dans leur champ d’études, et le capital humain qu’ils représentent n’est pas utilisé à son plein potentiel.

« C’est réellement un gaspillage de talents et de compétences. » — Une citation de Tony Fang, économiste, Université Memorial

Vendredi dernier, par exemple, un groupe de 13 immigrants des Philippines est arrivé à Hickman's Harbour, à Terre-Neuve, où ils travailleront dans une usine de transformation de poisson.

Ce groupe inclut un infirmier et une éducatrice de la petite enfance. Mais ces personnes ne travailleront pas dans ces domaines, du moins pour le moment.

John Reynald Escasinas, infirmier aux Philippines, est l’un de ceux arrivés ces derniers jours. Il dit qu’il serait content de retourner dans son domaine après avoir suivi une formation supplémentaire au Canada.

L’économiste Tony Fang déplore que cette situation soit très répandue. Ces travailleurs immigrants qualifiés occupent d’autres emplois en attendant de recevoir une certification au Canada dans leur domaine, ce qui peut prendre du temps. C’est une tragédie, dans un sens , va-t-il même jusqu’à dire.

Récemment, l’immigration a fait augmenter la population de Terre-Neuve-et-Labrador. Les nouveaux arrivants se dirigent principalement vers l’agglomération la plus importante. Entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022, Saint-Jean de Terre-Neuve a connu une croissance de 2,2 %. On y a dénombré 4852 résidents de plus, dont 3915 personnes issues de l’immigration et 408 arrivées d’une autre province canadienne.

Attirer de nouveaux arrivants en milieu rural demeure un défi, cependant. Selon Deatra Walsh, une directrice chez Municipalities NL, un regroupement qui représente les intérêts des municipalités dans la province, les communautés peuvent en faire davantage pour attirer et retenir les nouveaux arrivants.

Le logement, les services de garde d’enfants et les activités récréatives arrivent en tête de liste des facteurs pour y parvenir, croit-elle. Ces choses rendent un lieu donné attrayant… ou pas , dit Deatra Walsh.

Elle ajoute que Municipalities NL travaille avec les communautés pour obtenir du financement afin que ces services essentiels soient présents.