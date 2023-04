Nous annonçons au monde entier que nos délégués à la table du dialogue avec le gouvernement sont prêts pour le 16 mai , a déclaré une porte-parole de l'état-major central des FARC (EMC-FARC), principale dissidence des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), qui avait refusé de signer l'accord de paix historique de 2016 entre le gouvernement et la guérilla marxiste.

L'EMC-FARC espère que l'installation officielle de la table de négociations pourra avoir lieu , selon cette déclaration politique lue à la tribune de ce rassemblement populaire inédit organisé en plein territoire de la guérilla, dans la savane de la région de San Vicente del Caguan, dans le département de Caqueta.

Accompagné de son état-major, le n° 1 de la dissidence, Ivan Mordisco , était présent devant plusieurs milliers de personnes, en très grande majorité des paysans, membres d'organisations sociales et sympathisants de la rébellion.

Les FARC ont longtemps été la guérilla marxiste la plus puissante d'Amérique latine. Photo : Radio-Canada

Sous son commandement, les dissidents, qui se considèrent comme les vrais héritiers des FARC – longtemps la guérilla marxiste la plus puissante d'Amérique latine –, ont fédéré ces derniers mois plusieurs autres fronts de la dissidence opérant dans diverses régions de la Colombie.

Ils sont estimés à près de 3000 hommes et opèrent principalement en Amazonie, sur la côte du Pacifique et à la frontière vénézuélienne.

Avec ce rassemblement en forme d'engagement pour la paix dans la savane du Yari et dans les piémonts amazoniens, les dissidents des FARC répondent ainsi à la proposition de négociation par le président de gauche Gustavo Petro, élu à l'été 2022, qui ambitionne de rétablir une paix totale dans le pays après plus d'un demi-siècle de conflit interne et où continuent de sévir de nombreux groupes armés.

À l'initiative du président Petro, un cessez-le-feu bilatéral de six mois a été convenu avec les principales factions de la dissidence des FARC depuis le 1er janvier, de même qu'avec d'autres groupes armés.