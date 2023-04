Les festivités ont commencé vendredi soir, à Sainte-Irène dans La Matapédia, par la traditionnelle descente aux flambeaux et par un feu d’artifice pour souligner le 50e anniversaire de la station.

Les animations se sont poursuivies samedi et dimanche avec entre autres des activités pour les familles et deux spectacles en soirée.

Les spectateurs se sont surtout déplacés pour assister à la compétition d’Aqua-Neige. Ça consiste en une traversée en ski ou planche à neige d’un lac de 65 mètres de longueur en bas d’une pente de ski , décrit le directeur général du Parc régional de Val-d’Irène, Manuel Cantin, au micro d’Isabelle Lévesque à l’émission Bon pied, bonne heure!.

Parmi les stations qui organisent des événements printaniers de glisse sur l’eau, l’Aqua-Neige de Val-d’Irène propose la traversée d'un des plus longs bassins au pays, selon M. Cantin.

« Ce n’est pas un lac pour les débutants. » — Une citation de Manuel Cantin, directeur général du Parc régional de Val-d’Irène

Le lac Picalo est l'un des plus longs bassins au pays pour l'Aqua-Neige. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

L’inscription était gratuite pour les femmes cette année dans les épreuves individuelles afin d’encourager leur participation. On a eu de bons taux d’inscription , assure-t-il.

Une cinquantaine d’adultes et une cinquante de jeunes de 5 à 14 ans ont concouru dans leurs catégories respectives et ont pu profiter d’une météo idéale.

Au fil des ans, de plus en plus de participants réussissent à traverser le lac Picalo et Manuel Cantin croit que l’équipement y est pour quelque chose.

Plus d’une cinquantaine d’adultes ont concouru avec une météo idéale. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Les équipements sont beaucoup plus performants qu’avant et les gens font bon usage de la cire de glisse pour performer davantage de nos jours , remarque-t-il.

Le club des maîtres, qui rassemble les habitués de la compétition ayant une dizaine de traversées du lac à leur actif, compte une quarantaine de membres.

« Une fois qu’on a goûté au lac, c’est difficile de s’en passer. Il y a un feeling qui est dur à trouver ailleurs. » — Une citation de Manuel Cantin, directeur général du Parc régional de Val-d’Irène

La compétition d’Aqua-Neige a clôturé la saison de ski de la station du Parc régional de Val-d'Irène.

Avec les informations de Sarah Gagnon-Piché et d’Isabelle Lévesque