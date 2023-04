L’Ontario investit davantage dans l’enseignement de la littératie et des mathématiques

Le ministre de l’Éducation ontarien Stephen Lecce a annoncé dimanche un nouveau plan pour rattraper les retards en mathématiques, et dans l’enseignement de la lecture et de l’écriture. La province annonce 109 millions de dollars pour améliorer l’enseignement de la littératie et prévoit la mise en place de nouvelles ressources pour l'enseignement des mathématiques.