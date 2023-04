Travaux de réfection d’un million de dollars au palais de justice d’Amqui

À terme, ces rénovations permettront entre autres d’installer de l'équipement de visiocomparution et d'améliorer le service à la clientèle ainsi que la sécurité des employés et des visiteurs.

Selon nos informations, la Société québécoise des infrastructures (SQI) évalue le coût des travaux de réfection à un peu plus d'un million de dollars.

Après Rimouski, qui a obtenu une somme record pour son palais de justice, on est rendus à l'est du Bas-Saint-Laurent, où on a le droit d'avoir des investissements pour la saine administration de la justice sur notre territoire , estime le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Les travaux d’agrandissement et de rénovation du palais de justice de Rimouski se sont étalés sur plus de deux ans et étaient évalués à 70 millions de dollars.

Divers problèmes ont été soulevés en ce qui a trait à l'état du palais de justice d’Amqui dans un rapport déposé en 2017 au ministère de la Justice et au ministère de la Sécurité publique.

Il était notamment question de la sécurité entourant le débarcadère du quartier cellulaire, où se trouvent les cellules des détenus appelés à comparaître et qui est aménagé à l'avant de la bâtisse. Les visiteurs et les employés utilisent la même portée d'entrée.

Les tristes événements récents à Amqui nous ont rappelé que ce n'est certainement pas une bonne idée de faire parader un accusé de cette façon sur le trottoir du boulevard Saint-Benoît [...] , estime M. Bérubé.

Travaux souhaités à Mont-Joli

Le rapport de 2017 évoquait également des problèmes non négligeables dans d’autres palais de justice du Bas-Saint-Laurent, dont ceux de Matane et de Mont-Joli.

Le palais de justice de Mont-Joli (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Six ans plus tard, les réponses du gouvernement se font toujours espérer et les élus s’impatientent, notamment le maire de Mont-Joli, Martin Soucy.

La balle est encore dans le camp du gouvernement du Québec , affirme-t-il.

« Ça fait cinq ans qu'on attend après ce dossier-là pour qu'on débloque. » — Une citation de Martin Soucy, maire de Mont-Joli

Le maire de Mont-Joli se dit en faveur d’une nouvelle construction sur les lieux du palais de justice actuel.

De son côté, le ministère de la Justice affirme par courriel qu'il s'assure, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, que les audiences dans les palais de justice de la région se déroulent toujours dans un contexte sécuritaire.