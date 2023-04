La communauté ukrainienne célèbre la Pâque orthodoxe à Québec

Plus d'une centaine d'ukrainiens se sont rassemblés à l'Église Saint-Charles-Garnier à Québec dimanche dans le cadre de la Pâque orthodoxe. Plus qu'une fête religieuse, cette célébration est devenue au fil des ans l'occasion pour une communauté ébranlée par la guerre de tisser des liens.

L'événement a été organisé par l'organisation ukrainienne Québec-Lévis. C'est ce qui nous rend le plus fier de voir la communauté ensemble ici célébrer quelque chose qui leur tenait à coeur en Ukraine et on est vraiment content de pouvoir faire ca ici avec eux autres. se réjouit l'organisateur Louis-Charles Poulin-Gareau.

L'Église orthodoxe continue de suivre le calendrier julien quand l'Église d'Occident suit le calendrier grégorien. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

Beaucoup de ceux qui ont pris part aux célébrations de dimanche sont de nouveaux arrivants, une façon pour eux de se réunir et d'échanger. La cérémonie a touché Oksana Marchyshyn, une ukrainienne qui est débarquée au Québec en septembre dernier. Elle a apporté des œufs colorés, des gâteaux, des bougies, comme le veut la coutume.

Avec la guerre qui fait rage dans son pays L'église, c'est comme la maison pour nous , illustre la mère de deux enfants.

Arrivé au Canada en 2010, Vadym Khrystyuk aide ses compatriotes à s'intégrer au Québec depuis plus d'une décénnie.

Si on touche l'histoire de l'immigration des ukrainiens, ils se réunissent tout le temps autour de l'église dit-il.

L'église orthodoxe est très importante pour les ukrainiens.

Popularité

Jamais la Pâque orthodoxe n'aura été aussi courue dans la région. Les célébrations de l'an dernier ont été si populaires que les organisateurs ont dû se tourner vers une église catholique afin d'accueillir tous les croyants. La messe de dimanche a été célébrée par un prêtre orthodoxe venu expréssement de Montréal.

Plusieurs chrétiens orthodoxes se sont rassemblés pour célébrer Pâque. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

Andrei Ronish est arrivé au pays il y a plus de soixante ans. Jamais il n'a vu autant d'ukrainiens à Québec qu'au cours des dernières années.

Il n'y avait pas d'Ukrainiens. il y avait peut etre une ou deux familles, mais c'est tout. se remmémore-t-il.

« Tous les ukrainiens qu'on voit ici sont arrivés tout récemment après la guerre. » — Une citation de Andrei Ronish

Avec les informations de Marie-Pier Mercier