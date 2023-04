Un ancien conseiller municipal de Vancouver et militant pour les droits LGBTQ2S+ s’éteint

Le militant pour les droits des personnes LGBTQ2S+ et ancien conseiller municipal Alan Herbert s’est éteint à l’âge de 78 ans.

Celui qui s’est notamment fait connaître comme président de la Vancouver Pride Society et membre du conseil d’administration d’AIDS Vancouver a lui-même vécu avec le VIH pendant des années. Il est décédé le 11 avril et ses funérailles ont eu lieu le 14 avril à New Westminster.

À son ancien collègue Gordon Price, qui a contribué à la fondation d’AIDS Vancouver, en 1983, il laisse le souvenir d’un homme toujours impliqué de façon avec passion .

Au sein de l’organisme, il a notamment travaillé à l’obtention d’une subvention de 50 000 $ de l’administration municipale dirigée par Gordon Campbell, en 1987.

Un architecte du village Davie

L’une des oeuvres à laquelle s’est consacré Alan Herbert est le développement du village Davie, le quartier gai de Vancouver.

Durant son mandat comme conseiller municipal, dans les années 1990, Alan Herbert a été un joueur clé dans l’obtention d’un permis d’alcool pour le Fountainhead Pub, un des principaux bars gais du quartier West End.

Selon Gordon Price, la contribution de son ami à ce dossier controversé, à l’époque, de même que son implication auprès de la communauté LGBTQ2S+ contribuent à ancrer l’héritage d’Alan Herbert dans le village Davie.

Reconnu pour sa défense des droits des personnes LGBTQ2S+

Des membres de l’actuel conseil municipal ont également réagi au décès d’Alan Herbert

Alan était un défenseur [des membres] de la communauté LGBTQ2S+ infatigable , écrit le maire de Vancouver, Ken Sim, sur Twitter.

Sur le même réseau social, le conseiller Mike Klassen dit être attristé par la mort de l’ancien directeur d’AIDS Vancouver. Il était extrêmement gentil tout en étant un ardent défenseur des personnes âgées queer , ajoute-t-il.

Avec les informations de Jason Peters