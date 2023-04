Un spectacle animé par une drag queen se déroule sans anicroches à l’Î.-P.-É.

Lady Fefe Fierce a lu des histoires sur l’acceptation et sur le mariage entre personnes de même sexe à environ 100 personnes, dont 60 enfants, dans un théâtre d’une région rurale de l’Île-du-Prince-Édouard samedi. La drag queen a remarqué que l’appui de la communauté a été « incroyable » malgré la haine en ligne qui avait causé le report de la représentation originale.

Tanner MacKinnon, vêtu d’une perruque rose avec rouge à lèvres et tiare assortis, convient que les gens ont droit à leurs opinions mais est convaincu que l’amour est plus fort que la haine .

Il est important pour les enfants qui pourraient être LGBTQ ou qui ne le sont pas d’être conscients, d'accepter et d'obtenir du soutien pour eux-mêmes et pour toute autre personne qu’ils connaissent qui fait partie de cette communauté. Ils peuvent obtenir de l’amour, voir que c’est une chose normale et qu'on n’a pas besoin de s'adapter pour être une personne incroyable.

Aucun manifestant

Aucun manifestant ne s'est présenté devant le Kings Playhouse à Georgetown samedi. On y a seulement noté des présentoirs colorés qui comprenaient des cupcakes avec du glaçage arc-en-ciel.

Certains enfants ont pris des égoportraits avec Tanner MacKinnon.

Trey Yeo avait été forcé de reporter une activité publique en février après la publication de propos haineux en ligne. Photo : Tony Davis/CBC

La scène a été rassurante pour Trey Yeo, qui devait jouer en février mais qui s’était incliné après s’être senti importuné par la négativité en ligne. Il a dit qu’il veut maintenant participer aux activités futures.

On pouvait ressentir le bonheur dans la pièce , a-t-il déclaré.

Organiser d’autres activités

Catherine O’Brien, directrice générale par intérim du Kings Playhouse, a affirmé que l’activité s’est si bien passée qu’il est prévu d’en accueillir d’autres.

Elle ne croit pas que les enfants sont trop jeunes pour entendre des histoires sur l’amour et sur les différentes formes qu’il peut prendre.

Il y a des enfants qui ont des parents du même sexe , fait part Catherine O’Brien. C’est tout simplement normal. Nous devons nous assurer que les enfants savent que c’est normal et qu’ils se sentent vraiment bien à cet égard.