La saison d’érable démarre lentement au Manitoba à cause du printemps en retard

Dave Barnes ajoute que ce n’est que cette semaine qu’il a commencé à jeter un coup d'œil aux robinets d’érable qui se trouvent à Assiniboine Food Forest à Brandon. Ceci est un projet de conservation qui s’étend sur 16 hectares et qui a pour but de produire de la nourriture pour les gens et les espèces sauvages.

Bien que les arbres soient déjà munis de seaux, le producteur de sirop d’érable affirme que la sève ne coule que de six des 200 arbres qui sont sur ces terres.

Dave Barnes raconte qu’en temps normal, il serait déjà passé à l'étape d’évaporation de la sève pour produire du sirop à cette époque de l’année, mais que jusqu’ici il n’a même pas encore allumé les machines.

Il ajoute qu’il prévoit une visite guidée chaque année qui se fait vers la fin de la saison du sirop d’érable.

« Cette année, cette visite guidée est prévue pour dimanche, mais on n’a même pas encore eu une goutte de sirop jusqu’ici. » — Une citation de Dave Barnes, producteur de sirop d’érable

L’arboriculteur Ken Fosty confirme que la saison d’érable peine à commencer à cause du retard du printemps et le fait que les températures sont toujours basses.

Il affirme que pour avoir un flux de sève optimal, les arbres ont besoin des nuits froides avec des températures de -5 ou plus et des journées chaudes avec des températures au-dessus de zéro.

Selon Ken Fosty, ce cycle de gel et de dégel aide la sève à circuler plus facilement dans les érables et les bouleaux, ce qui rend la moisson plus favorable.

Il s’attend que la sève continue à couler jusqu’au début du mois de mai, si la météo est clémente.

Avec les informations de Chelsea Kemp