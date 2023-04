Des commerçants voient une augmentation des crimes dans le North End d’Halifax

En l'espace d’une semaine, le magasin Biscuit General Store a été victime d’un braquage et d’une tentative de braquage.

Une vitrine d'exposition dans un magasin d'Halifax. Photo : Radio-Canada

Dans les six derniers mois, j’ai vraiment vu un changement dans notre communauté , explique la propriétaire Wendy Friedman. Une augmentation des tensions et de violence, mais ce n’est pas seulement dans notre quartier, c’est partout dans la ville.

Pas un comportement normal dans son quartier

Après le braquage, Wendy Friedman a partagé les événements sur les réseaux sociaux. Elle affirme que certains commentaires mentionnent qu'il s'agissait de comportements normaux pour le North End d’Halifax.

Les commerces d'Halifax doivent augmenter la sécurité après une vague de vandalisme. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas le cas, selon elle.

« C’est mon quartier. J’habite en haut de la rue depuis 25 ans et la sécurité n'a jamais été un problème. » — Une citation de Wendy Friedman, commerçante

Elle est également propriétaire du magasin Independent Mercantile sur la même rue. Ce magasin a eu sa vitrine cassée à deux reprises dans les derniers mois.

Selon Wendy Friedman, la sécurité devient un problème, car de plus en plus de personnes se retrouvent dans la rue et ne peuvent plus subvenir à leurs besoins ou à ceux de leurs proches.

Elle espère que les trois niveaux de gouvernements vont agir au plus vite afin d'améliorer la situation.

Maintien d’une présence visible des policiers

De son côté, la police régionale d'Halifax remarque une augmentation de crimes dans la ville, mais explique que cette tendance est observée partout au pays.

Des campements de sans-abri sont installés dans le centre-ville d'Halifax. Photo : Radio-Canada

Dans une déclaration écrite, le corps policier soutient avoir mis en place une stratégie de patrouille qui mise sur le maintien d'une présence visible des agents, notamment par des patrouilles à pied et des agents communautaires dans l'ensemble de la communauté.

La force policière ajoute avoir récemment eu plusieurs discussions avec la communauté d'affaires et d'autres parties prenantes sur ces questions. Elle reste engagée pour veiller à ce que les propriétaires d'entreprises connaissent les moyens appropriés pour signaler les incidents et entrer en contact avec les policiers de leur région.

Bien que la situation ne soit pas idéale pour Wendy Friedman, elle encourage les autres propriétaires d’entreprise à faire des dons à des organismes locaux de bienfaisance afin de venir en aide aux membres de la communauté qui en ont le plus besoin.

D’après un reportage de Kheira Morellon