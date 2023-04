Pâque orthodoxe : une centaine de prisonniers de guerre ukrainiens rentrent chez eux

Des dizaines de familles ukrainiennes ont eu une raison de plus de célébrer la Pâque orthodoxe dimanche. Quelque 130 prisonniers de guerre ont pu retrouver leurs proches, résultat d'un échange de détenus avec la Russie, qui souligne la fête la plus importante du calendrier liturgique des deux pays.

Des photos transmises par les autorités ukrainiennes montrent des soldats marchant en colonne le long d'une route, certains aidant des blessés. Accueillis par leurs compatriotes, ils ont ensuite été conduits vers des autobus nolisés, des drapeaux aux couleurs de l'Ukraine autour des épaules.

Andriy Yermak, directeur de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a écrit sur le réseau social Telegram que cet échange s'était déroulé en plusieurs étapes au cours des derniers jours .

« La vie de notre peuple a la plus grande valeur pour nous. » — Une citation de Andriy Yermak, directeur de cabinet du président ukrainien

Des soldats, des marins, des gardes-frontières et d'autres membres des forces ukrainiennes ont ainsi été libérés. Plusieurs d'entre eux ont combattu dans la région de Bakhmout, ville minière de l'est du pays qui a été le théâtre d'une offensive russe particulièrement soutenue, a indiqué M. Yermak.

Selon les autorités ukrainiennes, 130 prisonniers ont été libérés par les forces russes. Photo : Reuters

Le chef du groupe Wagner, une organisation paramilitaire russe qui s'emploie à la conquête de Bakhmout depuis des mois, a confirmé que son groupe avait restitué une centaine de prisonniers aux forces ukrainiennes.

De son côté, Kiev n'a donné aucune indication sur le nombre ou la fonction des prisonniers russes qui ont été inclus dans cet échange, le quatorzième du genre depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Vendredi, l'Ukraine avait annoncé avoir récupéré 82 dépouilles de soldats tombés au combat dans des régions désormais contrôlées par les Russes.

Des célébrations timides

Les Ukrainiens ont célébré la Pâque orthodoxe de façon modérée, en raison des risques de bombardement. Photo : Reuters / KAI PFAFFENBACH

Dimanche marque la deuxième Pâque orthodoxe depuis le déclenchement de la guerre. Cette année encore, les célébrations en Ukraine ont été soumises à de fortes restrictions de la part des autorités, qui craignaient des frappes ciblées ou des attentats.

Le couvre-feu en place a entre autres empêché les fidèles de participer aux traditionnels services religieux de nuit. Les autorités ukrainiennes ont exhorté cette semaine les résidents à ne pas s'agglutiner dans les églises dimanche.

Qu'à cela ne tienne, certains se sont tout de même rassemblés sur les places publiques des villes, passant rapidement faire bénir leurs œufs et leurs paniers de provisions par des prêtres, comme le veut la coutume.

La Pâque orthodoxe est la célébration religieuse la plus importante de l'année, tant en Russie qu'en Ukraine. Photo : Reuters

Dans un discours pascal diffusé en ligne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une fois de plus appelé à l'unité de son peuple pour repousser l'envahisseur russe.

« La foi dans la victoire nous unit tous toujours, et surtout aujourd'hui, à la Pâque, une fête familiale pour les Ukrainiens, un jour de chaleur, d'espoir et de grande unité. Nous formons une grande famille, les Ukrainiens. Nous avons une grande maison, l'Ukraine. Nous avons un grand objectif : la victoire pour tous. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

Vladimir Poutine et le rôle consolidant de l'Église

Le président russe Vladimir Poutine a lui aussi pris la parole pour souligner la Pâque orthodoxe, profitant de l'occasion pour insister sur le rôle consolidant de l'Église pour la société et la jeunesse.

Le patriarche Kirill, chef de l’Église orthodoxe russe, embrasse le président de la Russie, Vladimir Poutine, lors d’une cérémonie religieuse pour la Pâque, le 16 avril 2017 à Moscou. Photo : Reuters / Sergei Karpukhin

M. Poutine était accompagné du chef de l'Église russe, le patriarche Kirill, qui s'est souvent exprimé en faveur de l'invasion de l'Ukraine.

« Pendant de nombreuses années, votre sage parole pastorale a servi à consolider la société [...] Aujourd'hui, alors que nous devons composer avec de graves défis, elle est particulièrement importante. » — Une citation de Vladimir Poutine, premier ministre de la Russie