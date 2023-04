Un nouveau maire pour la municipalité de Roquemaure

Il s'agit de l'ex-conseiller Mathieu Guillemette, qui compte apporter un vent de fraîcheur à cette municipalité mise sous le contrôle de la Commission municipale du Québec jusqu'au 6 mars dernier en raison d’un climat de travail difficile.

M. Guillemette promet d'améliorer les choses pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise dans ce village de 400 habitants où il est établi depuis seulement trois ans.

Je pense qu'au conseil municipal, ça va être [une question] de s'approprier notre rôle et de bien le comprendre. Je pense que ce n'était pas tout à fait bien compris dans les anciens conseils. Donc, à l'heure actuelle, ce qui se passe, [c'est qu']on se réapproprie un peu notre rôle, on comprend mieux c'est quoi notre pouvoir et comment exercer nos fonctions [...]. On va aussi structurer l'organe municipal correctement, surtout au niveau de l'administration, s'assurer que l'appareil administratif ait des outils dont il a besoin pour fonctionner , insiste le nouveau maire.

Parmi ses dossiers prioritaires, il y a l'adoption du nouveau plan de développement de la municipalité en fonction des besoins et des priorités des citoyens.

Communautés nourricières et mines

La Municipalité a aussi un plan de développement de communautés nourricières (PDCN) financé par Québec à hauteur de 20 000 $. Le PDCN vise à planifier, à l’échelle locale, le système alimentaire ainsi que l’agriculture urbaine et de proximité. Son élaboration consiste à brosser un portrait du système alimentaire, poser un diagnostic et élaborer un plan d’action , précise le MAPAQ sur son site Internet.

Roquemaure sera parmi les premières municipalités de la région de l’Abitibi-Témiscamingue à bénéficier d'un tel projet.

D'après Mathieu Guillemette, les activités minières constituent une certaine menace envers la réalisation de ce plan.

À l'heure actuelle, la municipalité est en voie de devenir une communauté nourricière [...]. Quand on fait l'analyse des forces, des faiblesses, des possibilités et des menaces, c'est certain que l'exploration minière, toute activité minière sur notre territoire, constitue une menace dans le diagnostic de ce plan de développement de communautés nourricières , mentionne le maire.

Une foreuse sur chenilles utilisée l'été dernier pour effectuer des sondages. Photo : Gracieuseté - Kenorland Minerals

La société d’exploration minière Kenorland Minerals, de Vancouver, effectue depuis deux ans des travaux sur sa propriété aurifère Hunter, dont les 379 titres miniers se trouvent à Gallichan, Rapide-Danseur, Roquemaure et Sainte-Germaine-Boulé.

Mathieu Guillemette veut bien saisir l'ampleur, bien comprendre les intentions à court, moyen et long terme de ces activités minières afin de mitiger les impacts [...] au sein du plan de développement .

C'est plus qu'une inquiétude , précise l'élu, qui mentionne au passage que ça se passe très bien, que tout est harmonieux dans le dialogue avec la société et que les positions ne sont pas fermes non plus au sein de la municipalité. Donc, je ne peux pas dire qu'on est contre les mines. Cependant, on est pour l'agriculture, on est pour le développement de l'agriculture chez nous .