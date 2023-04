Les Olympiques écrasent les Huskies 5-0 et doublent leur avance dans la série

Les Olympiques ont marqué trois buts en deuxième période et ont profité de deux de leurs quatre avantages numériques dans le match.

L'attaquant Alexis Gendron a inscrit le premier et le dernier but de la rencontre. Samuel Savoie, Cole Cormier et Zachary Dean, qui de son côté a également récolté deux aides, ont aussi touché la cible. Isaac Belliveau a obtenu deux mentions d'aide.

Francesco Lapenna n'a eu qu'à bloquer 12 tirs pour obtenir le jeu blanc. Beaucoup plus occupé de son côté, Thomas Couture a repoussé 54 des 59 tirs dirigés vers lui.

Gendron a inscrit ses deux buts en avantage numérique. Les Huskies ont obtenu quatre avantages numériques aussi.