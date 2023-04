Plus d’une vingtaine de personnes se sont réunies samedi à Ottawa devant un des bureaux de la société immobilière Hazelview Properties – propriétaire des appartements Vista Local à Heron Gate – afin de dénoncer une augmentation de loyer jugée « trop élevée » et « abusive ».

Selon ACORN , un organisme qui milite pour des logements abordables à Ottawa, la société Hazelview avait prévenu ses locataires au début de l’année qu'elle augmenterait ses loyers d'au moins 6 %.

Cette annonce avait immédiatement fait des mécontents.

Bien que les protestations des locataires aient finalement poussé la société à réduire ses augmentations, celles-ci sont encore trop élevées, a affirmé ACORN .

Pendant la manifestation de samedi après-midi, Sandra Multiva, accompagnée de 25 autres personnes, dont les membres d’ ACORN , a remis une lettre à l’attention d’Hazelview Porperties afin de solliciter une rencontre pour discuter des préoccupations des locataires au sujet des hausses de loyer.

Mme Multiva a expliqué qu'elle louait un appartement de deux chambres et demie pour environ 2300 $ par mois et qu'elle s’attendait à voir son loyer bondir.

Mais pas autant , a-t-elle ajouté, précisant qu'on lui avait d'abord annoncé une augmentation de 13 % avant que ce taux ne soit revu à la baisse, à près de 7 %.

Cela ne correspond pas à la conjoncture économique actuelle du Canada. Nous sommes en période d'inflation, nos salaires n'augmentent pas de 7 % , a lancé Mme Multiva.

Sandra Mutilva loue un des appartements du complexe Vista Local à Heron Gate. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville/CBC

D’après Sandra Multiva, en tant que femme travaillant comme consultante indépendante et enseignante, elle est également soumise à l'écart salarial entre les hommes et les femmes, une situation qui n’arrange en rien sa situation financière.

Réponse de l'entreprise

Dans un communiqué envoyé par courriel, Hazelview Properties a déclaré que les affirmations d' ACORN concernant les augmentations n'étaient pas exactes.

Nous prenons au sérieux les commentaires des résidents. C'est pourquoi nous avons réévalué les augmentations de loyer initiales et les avons révisées , indique le communiqué.

Les augmentations de loyer révisées vont de 2,85 à 6,8 %, a ajouté la société.

La moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'Ontario de Statistique Canada pour l'année civile 2022 a été de 6,8 %. Par conséquent, nous considérons que les augmentations de loyer sont raisonnables dans le contexte de l' IPC et des augmentations de coûts associées à l'exploitation de la propriété.

Cependant, les locataires demandent à la société de se contenter d'une augmentation de 2,5 %, conformément à la ligne directrice de l'Ontario pour 2023.

La ligne directrice établit l'augmentation maximale qu'un propriétaire peut exiger de la plupart de ses locataires au cours d'une année sans l'approbation de la Commission de la location immobilière, selon le site Web du gouvernement provincial.

Pourquoi faut-il un véritable contrôle des loyers?

Or, les nouveaux immeubles tels que ceux de Vista Local sont exemptés des plafonds d'augmentation des loyers, ce qui est un autre sujet de préoccupation parmi les manifestants.

C'est pourquoi nous avons besoin d'un véritable contrôle des loyers , a déclaré un autre locataire de Vista Local, Denis Lanouette, ajoutant que certains anciens locataires ont déménagé parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer le loyer.

CBC a contacté le ministère des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario pour obtenir des commentaires samedi.

M. Lanouette a ajouté que les pressions que subissent les résidents sont largement ressenties.

Si vous regardez les fonctionnaires [...], ils veulent faire la grève et ils s'en sortent très bien dans l'ensemble. Alors, imaginez des gens comme nous , a-t-il surenchéri.

Dans leur lettre remise à l'entreprise, les manifestants demandent que les augmentations de loyer soient plafonnées à 2,5 %. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville/CBC

Dans une lettre adressée en janvier 2023 à un locataire de Vista Local, qui a été communiquée à CBC par ACORN , Hazelview a informé qu'elle réduirait l'augmentation de son loyer mensuel à 959 $, et ce, dans le cadre d'un bail renouvelé d'un an. La société a ajouté que le loyer pourrait s'ajuster au marché et atteindre 2039 $.

Le marché de la location à Ottawa s'est resserré et les loyers ont augmenté de manière significative au cours de l'année écoulée , indique la société dans sa lettre.