Des compétitions de Canicross ont attiré les adeptes de courses canines à Moncton

Après 4,6 km de course à pied, un chien et sa maîtresse franchissent la ligne d’arrivée, au grand plaisir des spectateurs.

Ce beau monde félicite chacune des équipes.

Malgré la chaleur, Daniel Lusignan et sa chienne Olga ont couru 4,6 km en 17 minutes 40 secondes. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Malgré la chaleur, Daniel Lusignan et sa chienne Olga ont affiché un chrono de 17 minutes 40 secondes.

« La course Canicross était super. Ça a été très bien. La température était élevée pour les chiens. Les chiens ont trouvé ça un petit peu difficile, mais ç’a été super. Le parcours est très rapide. » — Une citation de Daniel Lusignan

Confronté à d’autres défis, ce Québécois avoue ne pas avoir réalisé sa meilleure course.

Il y avait des canards, des écureuils… Il faut que ton chien reste à l’écoute. Quand on met les harnais, souvent les chiens sont en mode travail. Ça fait qu’il nous écoute assez bien. Mais ça reste un défi parce que c’est leur instinct, la prédation, de vouloir courir après les canards et des écureuils. Il faut les ramener sur le droit chemin , explique-t-il.

Des équipes de plusieurs provinces et des États-Unis

Vingt-trois athlètes et autant de chiens de différentes races étaient alignés au départ de cette 4e présentation de la course Fast Fox.

Cette participante à la 4e course Fast Fox franchit la ligne d'arrivée. Photo : Radio-Canada

Il y avait des équipes du Nouveau-Brunswick, mais aussi de la Nouvelle-Écosse, du Québec et surtout des États-Unis.

Un sport en vogue sous d’autres cieux et qui gagne de plus en plus d'adeptes dans les Maritimes.

L'organisatrice de la course Fast Fox Valérie Michon. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

C’est vraiment populaire au Québec , révèle l’organisatrice Valérie Michon. C'est très populaire dans les pays nordiques et en Europe. C’est plaisant de voir les gens sur les pistes et qu’ils nous sourient. On prend le temps de leur parler par la suite, ils sont toujours intéressés de nous voir. J’invite les gens à découvrir ce sport. On ne sait jamais, ça peut devenir votre passion aussi.

La 4e course Fast Fox a réuni 60 participants pour 132 départs dans diverses disciplines.

À l’issue de toutes ces compétitions, il n y a ni médailles ni trophées; juste le plaisir de faire équipe et courir avec son chien.

Pour dire que souvent le jeu en vaut la chandelle.

D’après un reportage de Babatundé Lawani