LHJMQ : Les Mooseheads d’Halifax égalent la série face aux Wildcats de Moncton

Les Mooseheads ont marqué cinq buts en deuxième période et ont complètement pris l'ascendant du match à partir de ce moment.

Le centre Josh Lawrence a terminé le match avec deux buts et trois aides. Brady Schultz, Marcus Vidicek, Battillo Biasca, Zachary L'Heureux et Evan Boucher ont tous ajouté un but pour les Mooseheads.

Mathis Rousseau a bloqué 13 des 14 tirs dirigés vers lui. Chez les Wildcats, Jacob Steinman a été retiré du match après la deuxième période, ayant accordé six buts sur 29 lancers. Vincent Filion a ensuite bloqué sept tirs sur huit.

Trent Ballentyre a inscrit l'unique filet des Wildcats. Il s'agissait de son premier des séries.

Autres matchs

Les Olympiques de Gatineau ont dominé les Huskies de Rouyn-Noranda 5 à 0 dans le deuxième match de leur série du Trophée Gilles-Courteau, samedi.

Les Olympiques ont marqué trois buts en deuxième période et ont profité de deux de leurs quatre avantages numériques dans le match. C’est un deuxième match de suite que Gatineau l’emporte 5 à 0.

Les Remparts de Québec ont pris les devants 2-0 dans leur série contre l'Océanic de Rimouski, l'emportant 5 à 1 à domicile.,James Malatesta a marqué deux buts dans la victoire des siens.

Grâce à six buts inscrits au troisième vingt, le Phoenix de Sherbrooke a écrasé les Voltigeurs de Drummondville 8 à 1 et mène désormais 2-0 dans sa série.

L'espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a été phénoménal avec six points (trois buts et trois passes).